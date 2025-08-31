الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال: تغيير موقع اجتماع الكابينت اليوم بسبب تهديدات الحوثي

اجتماع الكابينت
اجتماع الكابينت

أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، تغيير موقع اجتماع الكابينت اليوم الأحد بسبب تهديدات جماعة الحوثيين.

محاولة اغتيال رئيس أركان الحوثيين ووزير الدفاع

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مساء أمس السبت، أن التقديرات الإسرائيلية تفيد بأن وزير دفاع الحوثيين ورئيس أركانهم لم يقتلا.  

وفي وقت سابق من الجمعة الماضي، أعلن جيش الاحتلال محاولته اغتيال رئيس أركان الحوثيين ووزير الدفاع في الجماعة مبينا أنه بانتظار نتائج المحاولة بعد الغارات التي شنها يوم الخميس الماضي على العاصمة اليمنية صنعاء.

معلومات استخباراتية وصلت قبل 24 ساعة من عملية صنعاء

وفي وقت سابق، قالت إذاعة جيش الاحتلال: إن عملية صنعاء تمت بعد معلومات استخباراتية دقيقة. 

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال أن معلومات استخباراتية وصلت قبل 24 ساعة من عملية صنعاء وأن الجيش يتأكد من مقتل وإصابة من كانوا بالمكان المستهدف في صنعاء. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صنعاء جيش الاحتلال الحوثيين الكابينت رئيس أركان الحوثيين

مواد متعلقة

إعلام عبري: جيش الاحتلال يرجح نجاة وزير دفاع الحوثيين ورئيس أركانهم بعد الغارات الأخيرة

جيش الاحتلال: استهدفنا رئيس أركان الحوثيين وعدد من القادة وبانتظار نتائج الغارة

وسائل إعلام: مقتل أحمد غالب الرهوي رئيس حكومة الحوثي في غارة إسرائيلية على صنعاء

الأكثر قراءة

بعد إزالة الحواجز الأمنية، السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إغلاق مقرها

الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

اغتيال صوت المقاومة، كيف حطم "أبو عبيدة" معنويات الاحتلال وآلته الإعلامية؟

أخبار مصر: ضبط طليق الفنانة علا غانم، مصير ريبيرو خلال ساعات، تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح، ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل

"المخبرون والذكاء الاصطناعي"، سلاح الاحتلال لاغتيال قيادات المقاومة من الجعبري لـ"أبو عبيدة"

مصدر بالأهلي يكشف كواليس جديدة في الخسارة أمام بيراميدز

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

خدمات

المزيد

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي والكمثري بـ 40 جنيهًا والجوافة تبدأ في الانخفاض

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 674 مجلسا فقهيا حول آداب زيارة مسجد النبي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads