إذاعة جيش الاحتلال: تغيير موقع اجتماع الكابينت اليوم بسبب تهديدات الحوثي

أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، تغيير موقع اجتماع الكابينت اليوم الأحد بسبب تهديدات جماعة الحوثيين.

محاولة اغتيال رئيس أركان الحوثيين ووزير الدفاع

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مساء أمس السبت، أن التقديرات الإسرائيلية تفيد بأن وزير دفاع الحوثيين ورئيس أركانهم لم يقتلا.

وفي وقت سابق من الجمعة الماضي، أعلن جيش الاحتلال محاولته اغتيال رئيس أركان الحوثيين ووزير الدفاع في الجماعة مبينا أنه بانتظار نتائج المحاولة بعد الغارات التي شنها يوم الخميس الماضي على العاصمة اليمنية صنعاء.

معلومات استخباراتية وصلت قبل 24 ساعة من عملية صنعاء

وفي وقت سابق، قالت إذاعة جيش الاحتلال: إن عملية صنعاء تمت بعد معلومات استخباراتية دقيقة.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال أن معلومات استخباراتية وصلت قبل 24 ساعة من عملية صنعاء وأن الجيش يتأكد من مقتل وإصابة من كانوا بالمكان المستهدف في صنعاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.