طريقة عمل خبز الذرة والأرز، صحي وقليل السعرات الحرارية

طريقة عمل خبز الذرة والأرز، الخبز من الأساسيات على مائدة الطعام فى جميع الوجبات الرئيسية ويستخدم فى عمل السندويتشات.

وطريقة عمل خبز الذرة والأرز، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهو بديل صحى للخبز العادي لأنه خالى من الجلوتين بالتالى هو مناسب لمرضى حساسية الدقيق.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل خبز الذرة والأرز.

مكونات عمل خبز الذرة والأرز:-

ثلاثة أرباع الكوب من دقيق الذرة

كوب من دقيق الأرز

ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقتان صغيرتان ونصف من البيكينج بودر

ملعقة كبيرة من الزبد

بيضتان

كوب من الحليب

نصف أصبع من الزبد مذاب

رشة ملح

خبز الذرة والأرز

طريقة عمل خبز الذرة والأرز:-

سخني الفرن على درجة 200م.

امزجي المكونات الجافة، ودقيق الأرز، ودقيق الذرة والسكر، والبيكينج بودر والملح في وعاء واتركيهم جانبًا.

ذوبي ملعقة كبيرة من الزبد في قالب الخبز أو الصينية من جميع الجهات، وغطّيها جيدًا.

اخلطي جميع المواد الرطبة معا، وهي الحليب مع البيضتين مع الزبد بعد إذابتها قليلًا.

ثم اخلطيهم جيّدًا مع المكوّنات الجافة، واسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزبد، واخبزيها لمدة خمس عشرة إلى عشرين دقيقة، واخبزيها حتى يخرج السيخ الخشبيّ منها نظيفًا.

ثم يحفظ بالفريزر ويخرج عند تناوله.

ما هو الجلوتين؟

والجلوتين هو عائلة من البروتينات موجودة في بعض الحبوب مثل القمح، الشوفان، الحنطة والشعير، أما القمح هو أحد مكونات الجلوتين وحتى الآن هو المستهلك الأكثر شعبية.

الجلودينين والجليادين هما الاثنان الرئيسيان من البروتينات الموجودة في الجلوتين، والجليادين مسئول عن معظم الآثار الصحية السلبية.

وعندما يخلط الدقيق بالماء فبروتينات الجلوتين تشكل شبكة لزجة تشبه تناسق الغراء، وهذه الخاصية التي تشبه الغراء تجعل العجينة سهلة التشكيل، وتعطي للخبز قدرته على الارتفاع عند الخبز، وهي ايضا تعطي للعجين قوام علكيّ مُرضي.

أضرار الجلوتين

أما عن أضرار الجلوتين، فمعظم الناس تتقبل الجلوتين بشكل لا بأس به، ومع ذلك، من الممكن أن يشكل مشاكل للأشخاص اللذين يعانون من ظروف صحية معينة، من ضمنها مرض الاضطرابات الهضمية، حساسية الجلوتين، حساسية القمح والقولون العصبي.

لذا يجب على مرضى حساسية الجلوتين عدم تناول منتجات الدقيق واستبدالها بالخبز المصنوع بالحبوب الكاملة مثل الشعير والشوفان والذرة والأرز وهكذا، وذلك لتجنب أى مضاعفات خطيرة.