مباحثات مهمة جدا!

لم أعد أنصت مليا للتصريحات الرسمية التى يطلقها المسئولون كبارا أو صغارا منذ عام 2006.. ففي مستهل هذا العام سافرت مع عدد من الزملاء رؤساء التحرير برفقة الرئيس الأسبق مبارك في جولة عربية، شملت في يومين كل من قطر والبحرين والإمارات والكويت والسعودية.. 

ونحن في الطائرة الرئاسية تجمعنا حول المتحدث الرسمى للرئيس، الذي قال لنا كلاما كبيرا وكثيرا عن أهداف هذه الزيارة، والقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية التى سوف يناقشها الرئيس في هذه الجولة الخليجية السريعة مع قادة خمس دول.. 

 

والزملاء رؤساء تحرير الصحف اليومية نشروا كلام المتحدث الرسمي، ومنهم من أفاض في شرحها وتفسيرها وتحليلها.. وفي نهاية الجولة ونحن في رحلة العودة إلي القاهرة سألنا الرئيس مبارك عن سبب جولته السريعة هذه، وكانت المفاجأة أنه لم يقل لنا شيئا مما قاله  المتحدث باسم الرئاسة، بل قال إنه كان يبحث عن تمويل لعبارتين بدلا من العبارة التي غرقت، وأضاف أنه حصل على تمويل عبارتين وليس عبارة واحدة.

 

إذن ما يقال ويعلن بشكل رسمي عن زيارات القادة والمسئولين قد لا يكون كل ما دار بينهم وما تضمنته المباحثات بينهم.. لذلك لم أعد اكتفي بما يقال رسميا عن تلك المباحثات، وأفتش دوما عما لم تتناوله التصريحات الرسمية التي عادة ما تمثل الحقيقة. 

الأزمة الاقتصادية ونهايتها!

حب الديكتاتورية!

انظروا مثلا للقاء ترامب وبوتين الذي تم مؤخرا.. لقد خرج كل منهما بكلام لا يكشف تفاصيل ما دار بينهما، رغم أن ترامب مغرم بإطلاق التصريحات ولا يكترث إذا تعارضت مع بعضها البعض.

