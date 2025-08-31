الأحد 31 أغسطس 2025
حزبا المحافظين والدستور يطلقان تحالفا انتخابيا باسم "الطريق الحر"

أعلن حزبا المحافظين والدستور عن إطلاق تحالف انتخابي تحت اسم “تحالف الطريق الحر”. وجاء في بيان إعلان مشترك: “في لحظة فارقة من عمر الوطن، وفي ظل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تطال كل بيت وتثقل كاهل كل مواطن، نعلن نحن حزبي المحافظين والدستور إطلاق تحالف انتخابي تحت اسم تحالف الطريق الحر”، حسب نص البيان.

التحالف ينطلق من مسؤولية وطنية وإيمان بضرورة فتح المجال العام 

وأكد أحمد حنتيش، المتحدث الإعلامى لحزب المحافظين، أن هذا التحالف ينطلق من مسؤولية وطنية وإيمان بضرورة فتح المجال العام أمام المواطنين ليكون صوت الشعب حاضرا وفاعلا وثقة في إرادة الناخبين الراغبين في التغيير، وأن حالة العزوف جاءت نتيجة غياب التمثيل الحقيقي لهم، فالطريق الحر ليس مجرد بديل انتخابي، بل هو مشروع سياسي يقوم على الحرية والشفافية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون لإعادة بناء العلاقة بين الأحزاب والمواطن من جديد.

 

نخوض الانتخابات حتى لا يتحول البرلمان إلى كيان أحادي 

وأضاف بيان إعلان التحالف: يأتي قرارنا بخوض الانتخابات البرلمانية حتى لا يتحول البرلمان إلى كيان أحادي يعبر عن مصالح السلطة لا المواطن، وإيمانا بأن الشعب المصري يستحق برلمانا يعبر عنه بعيدا عن زيف الاصطفاف برؤية ليبرالية إصلاحية جوهرها:

1 – الحرية التي تضمن المشاركة والتعبير دون قيود.
2 – دولة مدنية دستورية تصون الكرامة وسيادة القانون.
3 – سياسات اقتصادية لصالح المواطن لا ضده.

وتابع البيان: من هنا ندعو كل المصريين المؤمنين بحقهم في مستقبل أفضل للانضمام إلينا في الطريق الحر لنقدم بديلا سياسيا حقيقيا وصادقا يأخذ المواطن إلى قلب البرلمان يتحدث بلسانه ويرعى مصالحه.

