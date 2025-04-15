"المحافظين" يقرر تشكيل لجنة لإدارة انتخابات 2025، ويدعو لضمانات النزاهة

في إطار استعداداته للاستحقاقات الانتخابية لعام 2025، أعلن حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، تشكيل لجنة خاصة لإدارة العملية الانتخابية، والتي تشمل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ. وجاء القرار لتعزيز مشاركة الحزب الفاعلة في المشهد السياسي وضمان تنظيم ترشيحات أعضائه.

أعضاء اللجنة بحزب المحافظين

وترأس اللجنة النائب السابق طلعت خليل، رئيس هيئة التحالفات السياسية، إلى جانب خمسة من أبرز قيادات الحزب، وهم:

– عمرو الشريف (رئيس مجلس السياسات).

– أحمد حنتيش (رئيس هيئة الإعلام السياسي).

– حبيب أحمد السنان (رئيس المجلس التنفيذي).

– عبد الرحمن الحديدي (رئيس الهيئة التشريعية).

– كريم عبد العاطي (نائب رئيس هيئة التحالفات).

ونص القرار على بدء العمل به فورًا، وإلغاء أي تعليمات سابقة تتعارض معه، مع تكليف الجهات المعنية داخل الحزب بمتابعة التنفيذ.

تأخر إصدار قانون الانتخابات يعوق استعدادات القوى السياسية

من جهته، انتقد طلعت خليل تأخر الحكومة في إصدار قانون الانتخابـات، مما يعيق استعدادات القوى السياسية، مؤكدًا أن اللجنة ستستقبل طلبات الترشح من أعضاء الحزب قريبًا.

وأضاف: “لدينا كوادر مؤهلة، ونرحب بالتحالف مع القوى المعارضة، خاصة أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية”.

كما أكد رفض الحزب لمقاطعة الانتخابات إلا في حال “ثبوت تزوير أو استخدام المال السياسي”، داعيًا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى توفير ضمانات النزاهة.

تمثيل الشباب والمرأة

بدوره، أشار حبيب السنان، رئيس المجلس التنفيذي، إلى أن أكثر من نصف أعضاء اللجنة من الشباب، بما يعكس توجه الحزب لدعم الجيل الجديد.

وأكد عزم الحزب دفع وجوه جديدة، خاصة من الشباب والمرأة، لإثراء الحياة السياسية، وانتقد أداء البرلمان الحالي، قائلًا: “إنه فقد قدرته على التعبير عن تطلعات الجماهير”.

يأتي تشكيل هذه اللجنة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية تحركات مكثفة استعدادًا للانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.