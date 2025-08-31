الأحد 31 أغسطس 2025
رياضة

مواجهة تدريبية أولى بين فيريرا والشيخ في صدام الزمالك ودجلة

فيريرا، فيتو
فيريرا، فيتو

تسلط “فيتو” الضوء على المواجهة الفنية بين مدربي الزمالك ووادي دجلة قبل لقاء اليوم في الدوري، حيث لم يسبق ليانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، مواجهة وادي دجلة من قبل، كما لم يلتقِ محمد الشيخ، المدير الفني لدجلة، بالزمالك في أي مباراة سابقة.

وتُعد مواجهة اليوم هي الأولى التي تجمع بين المدربين في الدوري المصري، ما يزيد من ترقب الجماهير لمعرفة من سيحسم هذا الصدام التكتيكي الأول.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره وادي دجلة، مساء اليوم الأحد، على استاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري الممتاز 

وتنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة 

وتنقل مباراة الزمالك ووادي دجلة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

قائمة الزمالك ضد وادي دجلة

وتضم القائمة كلا من:

محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي، أحمد فتوح، محمود بنتايج، محمود حمدي “الونش”، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، عمر جابر، محمد السيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، سيف جعفر، ناصر ماهر، أحمد حمدي، عبد الله السعيد، عمرو ناصر، شيكو بانزا، خوان بيزيرا، آدم كايد، ناصر منسي، عدي الدباغ.

وكشف الجهاز الطبي للفريق عن إصابة محمد شحاتة لاعب الوسط بشد عضلي مما تسبب في استبعاده عن القائمة التي ستخوض مباراة وادي دجلة.

وكان الفريق اختتم تدريباته مساء أمس على ستاد الكلية الحربية قبل الانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام وادي دجلة.

الزمالك 
الزمالك، فيتو 

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز 

وكان فريق الزمالك قد فاز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على استاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بها جدول ترتيب المسابقة.

