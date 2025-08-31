كشف سلبيات تواجه زوار مصر، محام كويتي يوجه انتقادات قوية لمسئولي السياحة بأم الدنيا

رسالة لمسئولي السياحة في مصر، وجه المحامي الكويتي سعود الشحومي انتقادات ونصائح للمسئولين المصريين، بشأن السياحة، كاشفًا عن بعض الأمور السلبية التي تحدث في المطار أو في شوارع مصر السياحية، وخاصة في منطقة وسط القاهرة.

محام كويتي يكشف سلبيات السياحة في مصر

كما كشف سعود الشحومي عن بعض الأوضاع، التي أشار إلى أنها تضر السياحة في مصر، والتي تتطلب حلًا سريعًا لها، والتي واجهها ويواجها السائحون، الذين يأتون إلى مصر في فصل الصيف وخاصة من يأتون إلى القاهرة، واضعًا نصائحه وانتقاداته للأوضاع في 6 أمور تتطلب وجود حلول سريعة للأزمة.

زوار مصر في المطار، فيتو



وقال المحامي الكويتي سعود الشحومي، في تغريدة عبر "أكس"، في رسالة التي وجهها للمسئولين القائمين على السياحة في مصر: "القائم على السياحة في جمهورية مصر العربية الحبيبة، الأخوة المحترمين، من ملاحظات أغلب من زار مصر في الفترة الماضية؛ أستطيع أن أتقدم بمجموعة ملاحظات أرجو أن تأخذ في عين الاعتبار، من شخص محب ومقدر ومثمن وعاشق وصادق النصيحة والنصح، فإن أخذتم بها لك الحمد ربي وأن تركتوها فالأمر لكم، فتقبلوها بصدر رحب".

وفي نصائحه للمسئولين عن السياحة في مصر، قال الشحومي:

أولًا: الازدحام شديد على كاونتر الفيزا، 25 دولارًا، الأفضل تطبيق يتم الدفع من خلاله أو ممر للخدمة السريعة.

ثانيًا: قصة الكاونتر المخفي الخاص في تسجيل التليفون الشخصي، العملية بالنسبة لأي زائر إلى جمهورية مصر غير مفهومة، وهناك كثر خرجوا وتحدثوا عن غرامات أو إيقاف الخط دون شرح واف.. لماذا يتم تسجيل التليفون الشخصي وهل هناك غرامة أو مخالفة فعلًا أم لا.. الناس تحتاج شرح؟، وبالأساس عملية تسجيل التليفون بهذه الطريقة بدائية جدًا، وفق تطور التكنولوجيا

ثالثًا: لايزال مطار جمهورية مصر كما هو، أول ما تخرج تجد جيشا عرمرم من الأشخاص "تاكسي يا باشا تاكسي يا بيه"، المنظر غير مقبول اليوم

مسارح القاهرة في الصيف، فيتو



رابعًا: الملاحظ أغلب المسرحيات والحفلات والبرامج السياحية أصبحت في مدينة العلمين والساحل الشمالي، في القاهرة لا توجد حفلات ولا مسارح، مسرحية واحدة من مجموعة من الشباب اسمها يلا مسرح، والقاهرة لا يوجد فيها اليوم إلا المطاعم والمجمعات وشارع المعز والحسين.

خامسًا: قصة حضور مباريات كرة القدم في مصر معقدة، تسجل في تطبيق تذكرتي يطلب جميع بياناتك زائد فصيلة دمك، زائد صورة شخصية، ولا أعلم لماذا فصيلة دمك؟ وعندما يفتح التطبيق لا تجد مقعد إلا في الدرجة الثالثة، طبعًا أتكلم بعد أن يفتح في لحظات وبعد تسجيلك يجب الذهاب مرة أخرى إلا أحد مراكز تذكرتي حتى يتم إصدار التذكرة زائد بطاقة كبيرة جدًا تعلقها في الرأس، فيها بياناتك وكأنك ذاهب إلى زيارة سجين، وهذا الأمر لم يعد مقبول وفق التطور العالمي.

زيادة المتسولين من الأطفال في وسط البلد

سادسًا: لايزال هناك مع الأسف مجموعة من الأطفال يتم تركهم في وسط البلد، وما بين القهاوي وكذلك الإشارات والزحام من أجل الشحاته من البشر، في منظر مؤسف وكذلك مخالف للقانون ومقزز؛ حقيقة رؤية أطفال من الممكن وأقول من الممكن يكون ورائهم عصابة منظمة، المصيبة جريمة التحرش في الأطفال موجودة والمرضى موجودين والمنحرفين موجودين عليه، لا هو منظر لائق ولا مقبول وأيضا حماية هؤلاء الأطفال المساكين من الاستغلال البشع.

المتسولون في وسط البلد، فيتو



وأضاف سعود الشحومي "هذه نصائح نصائح نصائح.. لك أن تأخذها، ولك أيضا أن تهملها، في النهاية هذه بوابة تم تصويرها أحدى المقابر يقال أنها تعود إلى الخديوي توفيق أحد أفراد الأسره الملكية سابقا في مصر، هل يقبل ترك مثل هذه التاريخ دون إهتمام من الواضح في الصوره فهي تنطق".

واختتم المحامي الكويتى سعود الشحومي نصائحه قائلًا: "والله أني أحب مصر ومن سكن مصر وشعب مصر، لكن بعض الأمور مؤسفة يجب الحديث عنها حتى تقوم والله من وراء القصد"

