بعد حادث شاطئ أبو تلات، السياحة والمصايف بالإسكندرية تكشف جهود وإجراءات ضمان سلامة الرواد

أكدت إدارة السياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، أنه تبذل قصارى جهدها لضمان أمن وسلامة رواد الشواطئ، مشيرة إلى أن صيف 2025 شهد إقبالا كثيفا من المواطنين والمصطافين خلال موسم ٢٠٢٥.

وأضافت الإدارة إن شواطئ الإسكندرية استقبلت ما يقارب ٣.٢ مليون زائر، بنسبة إشغال بلغت١٠٠ %، مشددة أنها تضع سلامة المواطنين على رأس أولوياتها من خلال الاستعدادات التي قامت باتخاذها قبل بدء موسم الصيف.



وأشارت السياحة والمصايف فى بيان لها، أنه في ضوء الحادث المؤسف الذي وقع بمنطقة أبو تلات، فإن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تود أن توضح سلسلة الإجراءات الوقائية والعملية التي قامت باتخاذها بشكل مسبق للحد من حوادث الغرق على شواطئ الإسكندرية وفي مقدمتها شواطئ القطاع الغربي التي كانت تشهد في فترات سابقة حوادث غرق متكررة، وتمثلت تلك الإجراءات في أولًا تنظيم وإدارة الشواطئ، نشر حالة البحر يوميًا منذ 15/5/2025، مع بيان ألوان الرايات المرفوعة بكل من القطاعين الشرقي والغربي للساحل،



وأوضحت الإدارة المركزية، أن عند رفع الرايات الصفراء، تصدر الإدارة تعليمات مباشرة بمنع نزول العائمات البحرية، وتحديد المساحة الآمنة للسباحة بواسطة رجال الإنقاذ، مع إلزام الرواد بعدم تخطيها.



واستكملت، أن في أيام الجمعة يتم الإعلان عن نسب الإشغال كل ساعتين، مع الإعلان عن الشواطئ التي بلغت نسبة إشغالها، 100%، وتوجيه الرواد إلى الشواطئ التي ما زالت تستوعب مصطافين، مشيرا إلى رفع كفاءة فرق الإنقاذ وتنفيذ 6 دورات تدريبية مع جهة متخصصة بشهادات مؤهلة، بإجمالي عدد (123) منقذًا.



وأكدت الإدارة المركزية، أن الانضباط وإجراءات الأمان والمرور اليومي من قبل مفتشي ومديري الإدارة لتنفيذ إخلاء مياه البحر بعد السابعة مساءً وإخلاء الشواطئ بالكامل بعد الساعة 12 منتصف الليل.

وتابعت، أنه يتم تكثيف إشراف الإدارة على الشواطئ عبر 33 مشرفًا و3 مراقبين، إضافة إلى قسم المتابعة المتواجد على مدار اليوم، وانخفاض معدلات الغرق وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن جهود الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قد ساهمت في خفض أعداد حوادث الغرق عن الأعوام السابقة منذ عام 2020 وحتى العام الحالي 2025 وذلك بنسبة ٧٠٪.

حيث تراجعت معدلات الغرق بصورة ملحوظة نتيجة الالتزام برفع كفاءة فرق الإنقاذ، وتطبيق نظم الإنذار المبكر، وإجراءات تنظيم الشواطئ وزيادة الوعي لدى الرواد. ويُعَد هذا الانخفاض مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح المنظومة المطبقة لحماية أرواح المواطنين والمصطافين.

وأضافت أنه يتم التواصل مع المواطنين واستقبال الإدارة 3635 شكوى عبر الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني وخطوط الشكاوى ورصد وسائل التواصل الاجتماعي، وتزويد منظومة المتابعة ورئيس الإدارة ومراقبي الإدارة بـ 15 جهاز لاسلكي لسرعة التواصل وحل الشكاوى الفورية.

وتجدد محافظة الإسكندرية تأكيدها على أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية مشتركة، وتدعو جميع الرواد إلى الالتزام التام بالتعليمات والرايات التحذيرية وعدم السباحة خارج المناطق المخصصة، بما يضمن قضاء وقت آمن وممتع على شواطئ الإسكندرية.

