"فرحة الأرض.. موسم حصاد الموالح" مبادرة لتنشيط السياحة الريفية بدمياط

أطلقت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة مبادرة "فرحة الأرض – موسم حصاد الموالح في دمياط"، لتكون إضافة جديدة للوجه السياحي المتنوع للمحافظة، وذلك في إطار اهتمام محافظة دمياط بتعزيز السياحة الريفية ودعم الثروة الزراعية.

رعاية رسمية ومتابعة ميدانية

جاءت المبادرة تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، ومتابعة ميدانية من اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام للمحافظة، بما يعكس الدعم الرسمي الكبير لهذه الخطوة التي تستهدف تعزيز مكانة دمياط على الخريطة السياحية.

تعاون مشترك لتعزيز السياحة الزراعية

أطلقت المبادرة بالتعاون مع مديرية الزراعة وإدارة دمياط التعليمية قسم الأنشطة التربوية، حيث جرى التركيز على إبراز أهمية المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المحافظة مثل الليمون والمانجو الجحراوي والبلح والجوافة، وهي محاصيل تمثل علامة مميزة لدمياط وتساهم في دعم اقتصادها المحلي.

فعاليات على أرض الواقع

شهدت أولى الفعاليات زيارة إحدى المزارع الشهيرة بدمياط، حيث استمع الطلاب إلى شرح واف من المهندس أحمد البرجيسي مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة حول أساليب زراعة المحاصيل الزراعية وطرق حمايتها، كما شاركوا بشكل عملي في جني ثمار المحاصيل، مما أضفى بعدا تعليميا وترفيهيا على التجربة

أهداف المبادرة ورسالتها

تهدف مبادرة فرحة الأرض إلى تعزيز مفهوم السياحة الزراعية والريفية عبر تنظيم فعاليات موسمية مرتبطة بمواسم الحصاد، والترويج لمحصول الموالح باعتباره من العلامات المميزة للمحافظة، إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار وطلاب المدارس للمشاركة في أجواء الحصاد والتعرف عن قرب على التراث الزراعي الغني لدمياط، بما يفتح المجال لربط هذا التراث بالأنشطة السياحية المختلفة.

فعاليات متنوعة للتعريف بالتراث الزراعي

تتضمن المبادرة جولات ميدانية للمزارع وعرض المنتجات الزراعية المحلية وتنظيم انشطة توعوية وترفيهية، بالإضافة إلى إعداد مواد إعلامية ودعائية تسلط الضوء على أهمية محاصيل دمياط وربطها بمقوماتها السياحية، بما يعزز من مكانة المحافظة كوجهة تجمع بين السياحة التراثية والحرفية والزراعية.

دمياط وجهة سياحية متكاملة

وأكدت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة أن دمياط لا تتميز فقط بصناعاتها التراثية والحرفية التي تشتهر بها، لكنها أيضا تزخر بمواردها الزراعية الغنية التي تمثل فرصة واعدة لفتح آفاق جديدة أمام السياحة الداخلية والريفية، الأمر الذي يجعلها وجهة سياحية متكاملة تجمع بين الأصالة والإنتاج والهوية.



