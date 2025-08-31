الأحد 31 أغسطس 2025
فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو بالليجا

هانسي فليك مدرب برشلونة
هانسي فليك مدرب برشلونة

أعلن هانسي فليك مدرب برشلونة حامل لقب الليجا قائمة فريقه لمباراة رايو فاليكانو  مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب "فاليكاس" ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الإسباني للموسم الجاري.

قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو 

شهدت القائمة تواجد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال وراشفةد في خط الهجوم.

وضمت القائمة الأسماء التالية..

تشكيل برشلونة المتوقع أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني


حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، داني أولمو، رافينيا.

خط الهجوم: فيران توريس.

وحقق فريق برشلونة الفوز أمام ريال مايوركا بثلاثية دون رد في افتتاح مشواره بالليجا، وفي الجولة الثانية حقق فوزًا مثيرًا على حساب ليفانتي بثلاثية لهدفين.

 

فيما حقق رايو فاليكانو الفوز في الجولة الأولى على حساب جيرونا بثلاثية لهدف، وتلقى هزيمة في الجولة الثانية أمام أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل.

ويملك برشلونة 6 نقاط ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني الليجا، ورايو فاليكانو في المركز 11 برصيد 3 نقاط قبل لقاء الليلة.

 

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو


تنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً اليوم الأحد، بتوقيت مصر والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو


تذاع مباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD1.

 

 

