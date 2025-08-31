ارتفاع صادرات المواد الغذائية 8% خلال النصف الأول من 2025

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ان صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية بلغت خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ نحو 4030 مليون دولار، محققة نسبة نمو قدرها 8٪ مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، والتي بلغت 3738 مليون دولار، أي بزيادة في القيمة بلغت 291 مليون دولار. وتعد هذه القيمة هي أعلى قيمة لصادرات القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

الدول العربية جاءت في صدارة المجموعات الدولية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية

وأكد محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الدول العربية جاءت في صدارة المجموعات الدولية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام ٢٠٢٥، بقيمة 1893 مليون دولار، تمثل ٤٧٪ من إجمالي الصادرات، مع تسجيل تراجع في القيمة بنسبة 3٪. تلاها الاتحاد الأوروبي بقيمة 870 مليون دولار بنسبة نمو 8٪، ما يمثل 22٪ من إجمالي الصادرات. وجاءت الدول الإفريقية غير العربية في المرتبة الثالثة بقيمة 298 مليون دولار بنسبة نمو 5٪، وتمثل ٧٪ من إجمالي الصادرات. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد سجلت قيمة صادرات بلغت 274 مليون دولار بنسبة نمو ٤٧٪، وتمثل ٧٪ من إجمالي الصادرات. بينما سجلت باقي المجموعات الدولية صادرات بقيمة 694 مليون دولار بنسبة نمو 34٪، وتمثل 17٪ من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية في نفس الفترة.

على مستوى الأشهر، بدأ العام بقوة في يناير بقيمة صادرات بلغت ٥٣٠ مليون دولار مقابل ٤٧٩ مليون دولار في يناير ٢٠٢٤، بنسبة نمو ١١٪ وزيادة قدرها ٥١ مليون دولار. وفي فبراير سجلت الصادرات تراجعًا طفيفًا بنسبة ٢٪ لتصل إلى ٥٣٢ مليون دولار مقارنة بـ ٥٤٣ مليون دولار العام الماضي بانخفاض قدره ١١ مليون دولار.

عاد الأداء للارتفاع في مارس بقيمة ٦٠٣ مليون دولار بنسبة نمو ٢٪ وزيادة ١٢ مليون دولار، ثم حقق طفرة قوية في أبريل حيث بلغت الصادرات ٦٢٩ مليون دولار مقابل ٥٣٤ مليون دولار بزيادة قدرها ٩٥ مليون دولار ونمو ١٨٪، وهو أعلى معدل نمو في الفترة. واستمر الأداء الإيجابي في مايو بصادرات بلغت ٦٢٩ مليون دولار بنسبة نمو ١٤٪ وزيادة ٧٧ مليون دولار.

وفي يونيو، بلغت الصادرات ٥٠٣ مليون دولار مقابل ٤٧٥ مليون دولار العام الماضي بنسبة نمو ٦٪ وزيادة ٢٨ مليون دولار، ثم شهد يوليو نموًا جيدًا بنسبة ٧٪ لتصل الصادرات إلى ٦٠٤ مليون دولار مقابل ٥٦٤ مليون دولار بزيادة ٤٠ مليون دولار.

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر السبعة الاولى من عام ٢٠٢٥، فقد جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول بقيمة 303 مليون دولار بنسبة نمو 6٪، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 274 مليون دولار بنسبة نمو ٤٧٪، ثم السودان بقيمة 198 مليون دولار بنسبة تراجع 22٪، تليها ليبيا بقيمة 181 مليون دولار بنسبة نمو 0,5٪. وجاءت الاردن في المركز الخامس بقيمة 160 مليون دولار بنسبة نمو 19٪، ثم هولندا بقيمة 157 مليون دولار بنسبة تراجع 10٪، تلتها إيطاليا بقيمة 146 ملايين دولار بنسبة نمو 24٪، ثم العراق بقيمة 131 ملايين دولار بنسبة نمو 23٪، الامارات بقيمة 129 مليون دولار بنسبة نمو 16٪، وأخيرًا لبنان في المركز العاشر بقيمة 126 ملايين دولار بنسبة نمو 57٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٤.

وعن الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام ٢٠٢٥ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٤، فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة بقيمة صادرات بلغت نحو ٢٧٤ مليون دولار وقيمة نمو بلغت ٨٧ مليون دولار، تلتها الصين بقيمة صادرات ١١٢ مليون دولار وقيمة نمو ٦٤ مليون دولار، ثم لبنان بقيمة صادرات ١٢٦ مليون دولار وقيمة نمو ٥٧ مليون دولار، وألمانيا بقيمة صادرات ١١٩ مليون دولار وقيمة نمو ٣٣ مليون دولار، وإيطاليا بقيمة صادرات ١٤٦ مليون دولار وقيمة نمو ٢٨ مليون دولار. كما حققت الأردن صادرات بقيمة ١٣٤ مليون دولار وقيمة نمو ٢٦ مليون دولار، وتركيا بقيمة صادرات ٧٠ مليون دولار وقيمة نمو ٢٥ مليون دولار، وبريطانيا بقيمة صادرات ٧٣ مليون دولار وقيمة نمو ٢٥ مليون دولار، والعراق بقيمة صادرات ١٣١ مليون دولار وقيمة نمو ٢٤ مليون دولار، وروسيا بقيمة صادرات ٧٠ مليون دولار وقيمة نمو ٢١ مليون دولار، وروسيا البيضاء بقيمة صادرات ٢٣ مليون دولار وقيمة نمو ٢١ مليون دولار، وإيرلندا بقيمة صادرات ٢٥ مليون دولار وقيمة نمو ٢١ مليون دولار، وبولندا بقيمة صادرات ٦٧ مليون دولار وقيمة نمو ٢٠ مليون دولار.

قائمة السلع الغذائية المصدّرة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام ٢٠٢٥

تصدرّت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدّرة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام ٢٠٢٥ بقيمة صادرات بلغت ٥١٧ مليون دولار، محققة نموًا كبيرًا بنسبة ٧٧٪ وزيادة قدرها ٢٢٤ مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من ٢٠٢٤. وجاءت مركزات صناعة الكولا في المرتبة الثانية بقيمة ٣٦٠ مليون دولار بنسبة نمو طفيف ٢٪ وزيادة قدرها ٥ ملايين دولار.

في المرتبة الثالثة جاءت زيوت الطعام بقيمة صادرات ٢٢٠ مليون دولار مسجلة نموًا جيدًا بنسبة ٢٣٪ وزيادة قدرها ٤٢ مليون دولار. ثم السكر بقيمة ٢١٤ مليون دولار مسجلًا تراجعًا بنسبة ١٥٪ وانخفاضًا قدره ٣٩ مليون دولار. وتراجعت أيضًا صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن بشكل ملحوظ إلى ١٨٤ مليون دولار بانخفاض ٣٩٪ أي أقل بنحو ١١٨ مليون دولار.

أما محضرات أساسها الحبوب فسجلت ١٨٣ مليون دولار بنسبة نمو ٣١٪ وزيادة قدرها ٤٤ مليون دولار. وحققت الأغذية المحضرة للحيوان ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة ١٦٢ مليون دولار بنسبة نمو ٤٦٪ وزيادة ٥١ مليون دولار. فيما بلغت صادرات الخضروات المجمدة ١٦٠ مليون دولار بنسبة نمو طفيف بلغ ٣٪ وزيادة ٥ ملايين دولار، تلتها البطاطس المجمدة بقيمة ١٥٧ مليون دولار بنسبة نمو ٢١٪ وزيادة ٢٧ مليون دولار.

في المقابل، تراجعت صادرات العصائر إلى ١٤٧ مليون دولار بنسبة انخفاض ٢١٪ أي أقل بنحو ٤٠ مليون دولار. بينما حققت محضرات الخضر نموًا جيدًا بقيمة ١٢٨ مليون دولار بنسبة ١٦٪ وزيادة ١٨ مليون دولار. أما الشيكولاتة فسجلت ١٢٢ مليون دولار بنسبة نمو قوي بلغ ٣٢٪ وزيادة قدرها ٢٩ مليون دولار.

من جانب آخر، انخفضت صادرات الزيتون المخلل والمصنّع إلى ١١٨ مليون دولار بنسبة تراجع ١٦٪ أي أقل بنحو ٢٣ مليون دولار، بينما حققت الخمائر نموًا جيدًا بقيمة ١١٧ مليون دولار بنسبة ٢٩٪ وزيادة ٢٦ مليون دولار. وأخيرًا، تراجعت صادرات المحضرات الغذائية المتنوعة إلى ٩٧ مليون دولار بنسبة انخفاض ٢٣٪ أي أقل بنحو ٢٩ مليون دولار.

