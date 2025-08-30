السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية المصرية حالة من الاستقرار النسبي اليوم السبت، سواء على مستوى الأرز الشعير بأنواعه أو الأرز الأبيض البلدي.  

ويأتى هذا مع اقتراب دخول الموسم الدراسي وازدياد الطلب على المواد الغذائية الأساسية.

سعر الأرز الشعير بالسوق المحلية اليوم السبت 

سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم في الأسواق المحلية استقرارًا عند 16.800  جنيه للطن ويُعد هذا النوع من الأرز أحد أكثر الأصناف طلبًا من قبل المطاحن والمضارب.

سعر الأرز الشعير «رفيع الحبة» اليوم

استقر سعر  الأرز الشعير رفيع الحبة، عند  13.800 جنيه للطن.

أسعار الأرز الأبيض البلدي" عريض الحبة "

استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة عند 25.000 جنيه للطن.

اسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة» 

ـ الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5%، فقد بلغ سعره اليوم 21.000 جنيه للطن.

سعر الأرز الشعير أسعار الأرز الأبيض البلدي سعر الارز

