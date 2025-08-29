الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعثة الشركات الكيميائية إلى غانا تعقد 160 لقاءً ثنائيًا

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

واصلت الشركات المصرية لقاءاتها علي هامش  البعثة التجارية  التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة  إلى جمهورية غانا، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية وكذلك وزارة التجارة والصناعة في غانا وبالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في أكرا برئاسة الوزير المفوض التجاري نسرين وحيش، والذي لعب دورًا محوريًا في الإعداد والتحضير للبعثة منذ عدة أشهر.

من جانبها كشفت الوزير مفوض تجارى نسرين وحيش رئيس المكتب التجارى في غانا ان   التحضيرات للبعثة تضمنت سلسلة من الاجتماعات الفردية مع الشركات المصرية ومعاينات ميدانية للأسواق الغانية قبل وصول الوفد بالتنسيق  مع إدارة التعاون الدولي بالمجلس وذلك لضمان جاهزية اللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية التي شملت عددًا من أكبر أسواق الجملة ومنافذ التوزيع في أكرا.

وقالت  إن  هذه الجهود ساهمت في تهيئة مناخ مواتٍ للتبادل التجاري وفتح فرص جديدة أمام المنتجات المصرية.

١٦٠ لقاء ثنائيا بمقار العملاء المحتملين لها

وقد اجرت الشركات المصرية حتى الآن ما يزيد عن ١٦٠ لقاء ثنائي  بمقار العملاء المحتملين لها  تنوعت ما بين شركات ومراكز تجارية وكبار المستوردين والموزعين فضلا عن الشركات الأعضاء من اتحاد الصناعات في جمهورية غانا وكذا غرفة تجارة غانا فرع اكرا، ومجلس الكاكاو الغاني وغيرها. 

وتعرفت الشركات المشاركة بالبعثة علي اهم المشاريع القائمة بالدولة واليات التواصل مع الجهات المنفذة لهذه المشاريع والتي ابدت اعجابها ورغبتها في التعامل مع المنتجات المصرية لتنفيذ هذه المشاريع.

ولمس المشاركون مؤشرات نجاح البعثة من خلال الاهتمام الكبير الذى اولته الشركات الغانية للبعثة  وتعدد اللقاءات المباشرة التي جرت بين الجانبين، مما يعكس الإمكانيات الواعدة للتعاون المشترك في القطاعات المشاركة في البعثة الأسمدة، الدهانات والأحبار، كيماويات مواد البناء، الزجاج، المنظفات، المناديل الورقية، والمبيدات.

حجم الفرص المتاحة للشركات المصرية في السوق الغاني

وقال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة 
"إن هذه البعثة جاءت تتويجًا لجهود متواصلة بدأت منذ أشهر بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في أكرا. 

واضاف:" أننا  لمسنا عن قرب حجم الفرص المتاحة للشركات المصرية في السوق الغاني، ونتطلع إلى تحويل هذه المؤشرات الأولية إلى اتفاقيات وعقود تجارية فعلية خلال الفترة المقبلة."

وأكد يحيى المنشاوي، مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس التصديري، أن ما سبق البعثة من زيارات استطلاعية واجتماعات تحضيرية ساعد على صياغة برنامج متكامل أتاح للشركات المصرية التعرف بدقة على احتياجات السوق الغانية، مضيفًا: "لقد عملنا على إعداد لقاءات نوعية وموجهة بعناية لضمان تحقيق أقصى استفادة من تواجد الشركات المصرية في هذه البعثة، ونثق أن النتائج الإيجابية ستظهر بشكل أوضح خلال الفترة المقبلة."

ويأتي تنظيم هذه البعثة في إطار استراتيجية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة في القارة.

