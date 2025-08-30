اتحاد الصناعات يبحث مع مجلس القطن والكاجو الإيفواري تعزيز التعاون

استقبلت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، السفير الإيفواري ألبرت دولي سفير كوت ديفوار، والمستشار القانوني لمجلس القطن والكاجو والشيا بجمهورية كوت ديفوار، ياو زيجالو فابين، وذلك في إطار تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين مصر والدول الإفريقية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي، أن اللقاء يأتي في سياق جهود الاتحاد لدعم التكامل الاقتصادي مع القارة الإفريقية، خصوصًا في القطاعات الزراعية والصناعات الغذائية، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

من جانبه، أوضح السفير ألبيرت دولي، سفير كوت ديفوار أن بلاده حريصة على إزالة كافة التحديات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة الإيفوارية عرضت جميع النقاط المرتبطة بقطاع القطن والكاجو والشيا على دولة رئيس الوزراء، والذي يعتزم القيام بزيارة عمل إلى مصر قريبًا لبحث آفاق التعاون المشترك، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود بلاده في دعم سلاسل القيمة المضافة وتعزيز الشراكة مع الجانب المصري.

كما أشار المستشار القانوني لمجلس القطن والكاجو والشيا، إلى أن كوت ديفوار تُعد من أكبر منتجي القطن والكاجو في إفريقيا، حيث يصل إنتاج القطن إلى نحو 350 ألف طن سنويًا، ومن المستهدف زيادته إلى 500 ألف طن بحلول عام 2025، فيما يبلغ إنتاج الكاجو أكثر من 1.5 مليون طن سنويًا.



وأوضح أن الحكومة الإيفوارية تعمل على تقليل تصدير المواد الخام، وزيادة الصناعات التحويلية بنسبة تصل إلى 50%، مع توفير حوافز ضريبية وتسهيلات استثمارية لتوطين الصناعات في المناطق الإنتاجية، مضيفًا أن هناك فرصًا واعدة أمام المستثمرين المصريين في مجالات الغزل والنسيج، وصناعات الكاجو التحويلية.



كما ألقى الضوء على قطاع زبدة الشيا، الذي يُعد من القطاعات الواعدة في كوت ديفوار، حيث يبلغ إنتاجها نحو 250 ألف طن سنويًا، وتُستخدم في الصناعات الغذائية والتجميلية، فضلًا عن إمكانية استبدالها بنسبة تصل إلى 5% من الكاكاو المستخدم في صناعة الشوكولاتة.

وأكد أن القطاع لا يزال في بداياته، ولم يشهد حتى الآن استثمارات كبيرة، مما يفتح الباب واسعًا أمام المستثمرين المصريين ليكونوا الأوائل في دخول هذا المجال.



وردًا على تساؤل الدكتور شريف الجبلي بشأن وضعية المستثمر المصري هناك، أوضح المستشار القانوني أن المستثمر المصري سيكون شريكًا مباشرًا مع الدولة، حيث تقوم الحكومة بتوريد المحصول لشريكها المستثمر، وتضمن له الكميات المتفق عليها، فضلًا عن تصدير الكميات المخصصة وفق العقود المبرمة، بما يوفر بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار.

و أكد الجبلي، في نهاية اللقاء أن اتحاد الصناعات المصرية ملتزم بدعم المستثمرين المصريين الراغبين في التوسع نحو الأسواق الإفريقية، مشيدًا بالفرص الكبيرة المتاحة في كوت ديفوار، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيعزز من التكامل الصناعي المصري الإفريقي، ويخدم أهداف التنمية المستدامة في القارة.

