موجة انتقادات برلمانية حادة بسبب حوادث القطارات.. إنفاق المليارات ولا يزال الطريق ينزف دمًا.. مطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق

تسبب حادث قطار مطروح الذي وقع أمس السبت وراح ضحيته 3 وفيات وأكثر من 100 مصاب، في توجيه عدد من التحركات البرلمانية ضد وزير النقل، وسط مطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية للوقوف على أسباب الحوادث المتكررة، بالرغم من المليارات التي تم صرفها على تطوير السكة الحديد.

سؤال برلماني ضد وزير النقل بعد حادث قطار مطروح

وتقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير النقل، بشأن حادث انقلاب وخروج القطار رقم 1935 الروسي المكيف بتاريخ 30 أغسطس، بالكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة بمحافظة مرسى مطروح، والذي أسفر عن وقوع عشرات الإصابات وثلاث حالات وفاة بين الركاب.

حادث قطار مطروح

أوضحت النائبة أن هذا القطار يندرج ضمن صفقة الـ 1350 عربة سكة حديد جديدة، وهي الصفقة الأضخم في تاريخ هيئة السكك الحديدية (الروسي) بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو، والتي كان الهدف منها رفع مستوى الأمان وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين.

أسباب حادث قطار مطروح

وتساءلت النائبة: ما هي الأسباب الفنية والإدارية الحقيقية التي أدت إلى حادث انقلاب قطار مطروح المؤلم رغم حداثة العربات وتكلفتها الباهظة؟

أسباب تكرار الحوادث رغم تطوير السكك الحديدية

وطالبت بكشف أسباب تكرار مثل هذه الحوادث بالرغم من مليارات الدولارات التي أُنفقت على تطوير منظومة السكك الحديدية، قائلة: ما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها الوزارة لتعويض الضحايا وضمان عدم تكرار تلك الكارثة؟

مطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بعد حادث قطار مطروح

وطالبت عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية للوقوف على ملابسات الحادث، ورفع تقرير فني شامل يحدد أوجه القصور والمسؤولية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الحادثة، صونًا لأرواح المواطنين وحفاظًا على المال العام.

وتابعت عضو مجلس النواب: أليس من حق المواطن السفر في أمان بعد كل ما صُرف على تطوير المنظومة؟

كما تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، على خلفية حادث خروج 7 عربات من القطار رقم 1935 (مطروح–القاهرة) بين محطتي فوكة وجلال، وانقلاب عربتين، مما أسفر رسميًا عن 3 وفيات و94 مصابًا.

وتساءل النائب: «كم ضحيةً أخرى تريد الحكومة أن تراها فوق القضبان قبل أن يعترف أحدٌ من القيادات بمسئوليته السياسية والجنائية ويغادر منصبه؟».

أرقام CAPMAS لعام 2024

وأكّد البياضي أنّ أرقام CAPMAS لعام 2024 «لا تحتمل التجميل»، إذ زادت حوادث القطارات 21.5% من 181 حادثًا في 2023 إلى 220 في 2024، ونتج عنها 57 وفاة و104 إصابات، فضلًا عن 727 وفاة و324 إصابة في حوادث العبور والسير على السكك، بينما سجّل قطاع الطرق عمومًا 5,260 وفاة و76,362 إصابة في 2024.

وطالب بإعلان المسؤولية السياسية فورًا عن حادث مطروح، وعدم الاكتفاء بتحميل فردٍ أو سائقٍ وحده، مشددا على ضرورة نشر التقرير الفني الكامل خلال 7 أيام متضمّنًا حالة الإشارات، سرعة القطار، سلامة القضبان، عمل أنظمة التحكم الآلي، وسجلّ الأعطال والإخطارات خلال 72 ساعة قبل الحادث، مع الإحداثيات وإجراءات التأمين.

وشدد على أهمية إعلان خطة تصحيح عاجلة بآجال وكميات (KPIs شهرية) لمعالجة أسباب الارتفاع في الحوادث: تحديث الإشارات، أتمتة المزلقانات عالية الخطورة، وتجديد القطاعات الحرجة، مع نشر تقارير ربع سنوية علنًا.

وطالب عضو مجلس النواب، بكشف سياسة تعويض مُلزمة لضحايا الحادث، وإنشاء صندوق دائم للتعويض ممول من موارد الهيئة والغرامات.

وأشار إلى أن مطالب الشفافية والمحاسبة تستند إلى مواد الدستور، وفي مقدّمها، المادة (59): الحق في حياة آمنة والتزام الدولة بتوفير الأمن للمواطنين، والمادة (18): التزام الدولة بتقديم خدمات صحية بمعايير جودة ومنظومة طوارئ فاعلة.

واختتم النائب تصريحه برسالة مباشرة للحكومة: «الوقتُ انتهى؛ من لا يستطيع حماية الأرواح… لا يستحقّ بقاءه ساعةً إضافيةً في موقعه.»

ضحايا حادث قطار مطروح

وأعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حصيلة حادث قطار مطروح بلغت 103 مصابين، غادر منهم 87 حالة المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.



3 وفيات بحادث قطار مطروح

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن حادث قطار مطروح أسفر أيضًا عن 3 حالات وفاة، مشيرًا إلى أن المصابين يتلقون الخدمة الطبية والرعاية العاجلة في مستشفيات رأس الحكمة والضبعة والعلمين.

