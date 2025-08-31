الأحد 31 أغسطس 2025
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول وأرسنال

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر تشيلسي قمة جدول الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ضد أرسنال في ختام الجولة الثالثة من البريميرليج.

1- تشيلسي 7 نقاط
2- آرسنال 6 نقاط
3- توتنهام 6 نقاط
4- ليفربول 6 نقاط
5- إيفرتون 6 نقاط
6- سندرلاند 6 نقاط
7- بورنموث 6 نقاط
8- نوتينجهام فورست 4 نقاط
9- مانشستر يونايتد 4 نقاط
10- ليدز يونايتد 4 نقاط
11- مانشستر سيتي 3 نقاط
12- بيرنلي 3 نقاط
13- برينتفورد 3 نقاط
14- كريستال بالاس نقطتان
15- نيوكاسل يونايتد نقطتان
16- فولهام نقطتان
17- أستون فيلا نقطة واحدة
18- برايتون  نقطة واحدة
19- وولفرهامبتون بدون نقاط
20- وست هام يونايتد بدون نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026

مواعيد الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي 

تشيلسي 2-0 فولهام (انتهت)

مانشستر يونايتد 3-2 بيرنلي (انتهت)

توتنهام هوتسبير 0-1 بورنموث  (انتهت)

سندرلاند 2-1 برينتفورد  (انتهت)

وولفرهامبتون 2-3 إيفرتون  (انتهت)

ليدز يونايتد 0-0 نيوكاسل يونايتد  (انتهت)

الأحد 31 أغسطس 2025

نوتينجهام فورست ضد وست هام - 4 مساءً - ملعب سيتي جراوند

برايتون ضد مانشستر سيتي - 4 مساءً - ملعب أميكس ستاديوم

ليفربول ضد آرسنال - 6:30 مساءً - ملعب آنفيلد

أستون فيلا ضد كريستال بالاس - 9 مساءً - ملعب فيلا بارك

