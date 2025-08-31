ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر تشيلسي قمة جدول الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ضد أرسنال في ختام الجولة الثالثة من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول وأرسنال

1- تشيلسي 7 نقاط

2- آرسنال 6 نقاط

3- توتنهام 6 نقاط

4- ليفربول 6 نقاط

5- إيفرتون 6 نقاط

6- سندرلاند 6 نقاط

7- بورنموث 6 نقاط

8- نوتينجهام فورست 4 نقاط

9- مانشستر يونايتد 4 نقاط

10- ليدز يونايتد 4 نقاط

11- مانشستر سيتي 3 نقاط

12- بيرنلي 3 نقاط

13- برينتفورد 3 نقاط

14- كريستال بالاس نقطتان

15- نيوكاسل يونايتد نقطتان

16- فولهام نقطتان

17- أستون فيلا نقطة واحدة

18- برايتون نقطة واحدة

19- وولفرهامبتون بدون نقاط

20- وست هام يونايتد بدون نقاط



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026

مواعيد الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

تشيلسي 2-0 فولهام (انتهت)

مانشستر يونايتد 3-2 بيرنلي (انتهت)

توتنهام هوتسبير 0-1 بورنموث (انتهت)

سندرلاند 2-1 برينتفورد (انتهت)

وولفرهامبتون 2-3 إيفرتون (انتهت)

ليدز يونايتد 0-0 نيوكاسل يونايتد (انتهت)

الأحد 31 أغسطس 2025

نوتينجهام فورست ضد وست هام - 4 مساءً - ملعب سيتي جراوند

برايتون ضد مانشستر سيتي - 4 مساءً - ملعب أميكس ستاديوم

ليفربول ضد آرسنال - 6:30 مساءً - ملعب آنفيلد

أستون فيلا ضد كريستال بالاس - 9 مساءً - ملعب فيلا بارك

