ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر تشيلسي قمة جدول الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ضد أرسنال في ختام الجولة الثالثة من البريميرليج.
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول وأرسنال
1- تشيلسي 7 نقاط
2- آرسنال 6 نقاط
3- توتنهام 6 نقاط
4- ليفربول 6 نقاط
5- إيفرتون 6 نقاط
6- سندرلاند 6 نقاط
7- بورنموث 6 نقاط
8- نوتينجهام فورست 4 نقاط
9- مانشستر يونايتد 4 نقاط
10- ليدز يونايتد 4 نقاط
11- مانشستر سيتي 3 نقاط
12- بيرنلي 3 نقاط
13- برينتفورد 3 نقاط
14- كريستال بالاس نقطتان
15- نيوكاسل يونايتد نقطتان
16- فولهام نقطتان
17- أستون فيلا نقطة واحدة
18- برايتون نقطة واحدة
19- وولفرهامبتون بدون نقاط
20- وست هام يونايتد بدون نقاط
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
مواعيد الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي
تشيلسي 2-0 فولهام (انتهت)
مانشستر يونايتد 3-2 بيرنلي (انتهت)
توتنهام هوتسبير 0-1 بورنموث (انتهت)
سندرلاند 2-1 برينتفورد (انتهت)
وولفرهامبتون 2-3 إيفرتون (انتهت)
ليدز يونايتد 0-0 نيوكاسل يونايتد (انتهت)
الأحد 31 أغسطس 2025
نوتينجهام فورست ضد وست هام - 4 مساءً - ملعب سيتي جراوند
برايتون ضد مانشستر سيتي - 4 مساءً - ملعب أميكس ستاديوم
ليفربول ضد آرسنال - 6:30 مساءً - ملعب آنفيلد
أستون فيلا ضد كريستال بالاس - 9 مساءً - ملعب فيلا بارك
