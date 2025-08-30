السبت 30 أغسطس 2025
ليدز يتعادل سلبيا مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ليدز ونيوكاسل، فيتو
ليدز ونيوكاسل، فيتو

انتهت مباراة ليدز ضد نيوكاسل يونايتد، بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب إيلاند رود، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وبهذه النتيجة، يرفع ليدز يونايتد رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، كما رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى نقطتين في المركز الخامس عشر.

 

مانشستر يونايتد يفوز على بيرنلي 

حقق فريق مانشستر يونايتد أول فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بالفوز على بيرنلي بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج.

وجاء هدف مانشستر يونايتد الأول عن طريق جوشوا كولين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27، ثم أدرك بيرنلي التعادل عن طريق فوستر في الدقيقة 55.

ثم رد مبيومو بهدف مانشستر الثاني في الدقيقة 57، قبل أن يتعادل بيرنلي مجددا عن طريق أنتوني في الدقيقة 68، وفي الدقيقة 7+90 سجل برونو فيرنانديز هدف الفوز من ركلة جزاء.

