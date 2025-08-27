غياب نجم ليفربول، ديشامب يعلن قائمة فرنسا لمباراتي أوكرانيا وآيسلندا بتصفيات كأس العالم

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لـ منتخب فرنسا، قائمة لاعبيه خلال فترة التوقف الدولي المقبل استعدادًا لمنافسات تصفيات كأس العالم، والتي تشهد مواجهة أوكرانيا يوم 5 سبتمبر المقبل، قبل اللعب ضد آيسلندا، في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب فرنسا مفاجأة كبيرة، بعد قيام ديشامب باستبعاد هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول الجديد والمتألق مؤخرا، بجانب ضم وجه جديد هو ماجنيس أكيلوش، صانع ألعاب نادي موناكو.

قائمة منتخب فرنسا لمباراتي أوكرانيا وآيسلندا في تصفيات كأس العالم

وجاءت قائمة منتخب فرنسا لمباراتي أوكرانيا وآيسلندا في تصفيات كأس العالم كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه (باريس سان جيرمان)، مايك مينيان (إي سي ميلان)، بريس سامبا (ستاد رين).

خط الدفاع: لوكاس ديني (أستون فيلا)، مالو جوستو (تشيلسي)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، جول كوندي (برشلونة)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، ثيو هيرنانديز (الهلال)، ويليام ساليبا (آرسنال)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ).

خط الوسط: ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان)، مانو كوني (روما)، أدريان رابيو (أوليمبيك مارسيليا)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، خيفرين تورام (يوفنتوس).

خط الهجوم: ماجنيس أكليوش (موناكو)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ريان شرقي (مانشستر سيتي)، عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، مايكل أوليس (بايرن ميونخ)، ماركوس تورام (إنتر ميلان).

وتتصدر فرنسا تتصدر المجموعة الثانية في التصفيات برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع إيطاليا صاحبة نفس العدد من النقاط.

مدرب منتخب فرنسا متردد بشأن استدعاء مهاجم ليفربول لأول مرة

فيما يشعر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا بالتردد بشأن استدعاء هوجو إيكيتيكي، مهاجم فريق ليفربول، لقائمة الديوك، لأول مرة.

منتخب فرنسا يواجه أوكرانيا وأيسلندا

ويخرج المنتخب الفرنسي لمواجهة أوكرانيا في بولندا ثم يستقبل أيسلندا في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس يومي 5 و9 سبتمبر المقبل.

موقف إيكيتيكي قوي للانضمام إلى منتخب فرنسا

وأضافت القناة "ديشامب لم يحسم قراره النهائي بعد بشأن استدعاء إيكيتيكي لأول مرة رغم تألق اللاعب في انطلاقة مشواره مع ليفربول، وتسجيله هدفين في أول مباراتين بقميص الفريق الإنجليزي".

أوضحت أيضا "لكن هوجو إيكيتيكي ربما يستفيد من عدم مشاركة راندال كولو مواني، الذي يتواجد قائمة بحسابات ديشامب، في أي مباراة رسمية هذا الموسم".

ويترقب كولو مواني مصيره مع باريس سان جيرمان بعد انتهاء إعارته لستة أشهر في الموسم الماضي إلى يوفنتوس.

