فان دايك يشحن جماهير ليفربول قبل مواجهة آرسنال

فان دايك
فان دايك

وجه فيرجيل فان دايك قائد ليفريول رسالة إلى جماهير فريقه قبل مواجهة آرسنال المرتقبة غدا الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.    

فان دايك يشحن جماهير ليفربول  

وقال فيرجيل فان دايك عبر موقع ليفريول الرسمي: “بعد أن واجهنا تلك الضوضاء والمعركة ليلة الاثنين ضد نيوكاسل، سيكون من الجميل أن نكون على الجانب الآخر منها هذه المرة على أرضنا وبين جماهيرنا”.  

وتابع: “نحن نعلم أنكم ستكونون مستعدين لهذه المباراة، ولا أستطيع الانتظار لرؤيتكم وسماعكم وأنتم تقدمون لنا كامل دعمكم وتشجيعكم”. 

 

وأكمل: “كالعادة، سنسعى للاستفادة من تلك الطاقة، ونأمل أن نمنحكم الكثير مما يمكنكم الهتاف من أجله في ذلك اليوم”.

