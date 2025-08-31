تحرك برلماني جديد بعد انقلاب قطار مطروح: إنفاق المليارات والحوادث متكررة

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير النقل، بشأن حادث انقلاب وخروج القطار رقم 1935 الروسي المكيف بتاريخ 30 أغسطس، بالكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة بمحافظة مرسى مطروح، والذي أسفر عن وقوع عشرات الإصابات وثلاث حالات وفاة بين الركاب.

حادث انقلاب قطار مطروح

أوضحت النائبة أن هذا القطار يندرج ضمن صفقة الـ 1350 عربة سكة حديد جديدة، وهي الصفقة الأضخم في تاريخ هيئة السكك الحديدية (الروسي) بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو، والتي كان الهدف منها رفع مستوى الأمان وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين.

أسباب حادث قطار مطروح

وتساءلت النائبة: ما هي الأسباب الفنية والإدارية الحقيقية التي أدت إلى حادث انقلاب قطار مطروح المؤلم رغم حداثة العربات وتكلفتها الباهظة؟

أسباب تكرار الحوادث رغم تطوير السكك الحديدية

وطالبت بكشف أسباب تكرار مثل هذه الحوادث بالرغم من مليارات الدولارات التي أُنفقت على تطوير منظومة السكك الحديدية، قائلة: ما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها الوزارة لتعويض الضحايا وضمان عدم تكرار تلك الكارثة؟

مطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بعد حادث قطار مطروح

وطالبت عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية للوقوف على ملابسات الحادث، ورفع تقرير فني شامل يحدد أوجه القصور والمسئولية، ومحاسبة المسئولين وكل من يثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الحادثة، صونًا لأرواح المواطنين وحفاظًا على المال العام.

وتابعت عضو مجلس النواب: أليس من حق المواطن السفر في أمان بعد كل ما صُرف على تطوير المنظومة؟.

ضحايا حادث قطار مطروح

وأعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حصيلة حادث قطار مطروح بلغت 103 مصابين، غادر منهم 87 حالة المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.



3 وفيات بحادث قطار مطروح

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن حادث قطار مطروح أسفر أيضًا عن 3 حالات وفاة، مشيرًا إلى أن المصابين يتلقون الخدمة الطبية والرعاية العاجلة في مستشفيات رأس الحكمة والضبعة والعلمين.

