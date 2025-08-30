أحد الناجين من حادث قطار مطروح: سمعنا صوتا غريبا والعربتان الثالثة والرابعة الأكثر تضررا

قال أحمد مصطفى، أحد الناجين من حادث قطار مطروح، أنه سمع صوتًا غريبًا غير مألوف أشبه بـ"مطب هوائي" على القضبان قبل لحظات من وقوع الحادث مباشرة.

لحظة سقوط قطار مطروح

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” أنه كان يجلس داخل العربة الخامسة، وفور صدور الصوت الغريب انقلب القطار بشكل مفاجئ، مما أحدث حالة من الفزع بين الركاب.

أكثر العربات تضررًا بحادث قطار مطروح

وأشار مصطفى إلى أن العربتين الثالثة والرابعة كانتا الأكثر تضررًا وتأثرًا بالحادث، مؤكدًا أن المشهد كان مأساويًا وصعبًا على كل من عاش اللحظة.

وأعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حصيلة حادث قطار مطروح بلغت 103 مصابين، غادر منهم 87 حالة المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

16 مصابا بحادث مطروح يتلقون العلاج بالمستشفيات منهم 3 حالات حرجة



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: لا يزال هناك 16 مصابًا بحادث قطار مطروح يتلقون العلاج داخل المستشفيات، بينهم 3 حالات حرجة.

3 وفيات بحادث قطار مطروح



وأضاف عبد الغفار أن حادث قطار مطروح أسفر أيضًا عن 3 حالات وفاة، مشيرًا إلى أن المصابين يتلقون الخدمة الطبية والرعاية العاجلة في مستشفيات رأس الحكمة والضبعة والعلمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.