عضوة فرقة TWICE تغادر المسرح في حفلها الأخير باليابان لهذا السبب

عانت جيهيو، عضوة فرقة الكيبوب توايس، من مشاكل صحية خلال الحفل الأخير للفرقة في مدينة فوكوكا اليابانية.

انطلقت الفرقة في جولتها العالمية من اليابان، حيث أحيت حفلًا أمام أكثر من 30 ألف معجب في فوكوكا، وهو اليوم الأول من حفلين مقررين في المدينة يومي 30 و31 أغسطس. وعلى الرغم من البداية الناجحة للحفل، إلا أن جيهيو غادرت المسرح فجأة خلال أداء أغنية "Cry For Me" لأسباب صحية لم يتم الكشف عنها.

وغابت جيهيو عن المسرح لعدة أغانٍ قبل أن تعود في نهاية الحفل، حيث قامت بالأداء وهي جالسة، وفي لفتة مؤثرة، وقفت جيهيو لتغني جزءًا من أغنية "ONE SPARK".

تكهّن بعض المعجبين أن سبب الوعكة الصحية قد يكون بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الشديدة في فوكوكا، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 34 درجة مئوية. بينما أشار آخرون إلى أن السبب قد يعود إلى إصابة قديمة في ظهرها، حيث كشفت في وقت سابق من هذا العام عن معاناتها من انزلاق غضروفي.

بعد انتهاء الحفل، طمأنت جيهيو معجبيها من خلال منشور مؤثر على حسابها في إنستغرام، حيث نشرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من الحفل وعلقت عليها قائلة: "تغلبت عليها بكل قوتي".

