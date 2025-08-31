الأحد 31 أغسطس 2025
رياضة

الزمالك يسعى لتعزيز صدارة الدوري الممتاز من بوابة وادي دجلة

الزمالك
الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى نادي الزمالك لتعزيز صدارة الدوري الممتاز بالفوز على وادي دجلة الذي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام القلعة البيضاء. 

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بعد خوض 4 مباريات. 

قائمة الزمالك ضد وادي دجلة

وتضم القائمة كل من:

محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي، أحمد فتوح، محمود بنتايج، محمود حمدي “الونش”، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، عمر جابر، محمد السيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، سيف جعفر، ناصر ماهر، أحمد حمدي، عبد الله السعيد، عمرو ناصر، شيكو بانزا، خوان بيزيرا، آدم كايد، ناصر منسي، عدي الدباغ.

وكشف الجهاز الطبي للفريق عن إصابة محمد شحاتة لاعب الوسط بشد عضلي مما تسبب في استبعاده عن القائمة التي ستخوض مباراة وادي دجلة.

وكان الفريق اختتم تدريباته مساء أمس على ستاد الكلية الحربية قبل الانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام وادي دجلة.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري الممتاز 

وتنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة 

 تنقل مباراة الزمالك ووادي دجلة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

الزمالك 
الزمالك 

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز 

وكان فريق الزمالك فاز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

