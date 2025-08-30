السبت 30 أغسطس 2025
رياضة

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم 2-0 أمام أوجسبورج في الشوط الأول

بايرن ميونخ الألماني،
بايرن ميونخ الألماني، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة أوجسبورج أمام بايرن ميونح بتقدم الأخير بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب دبليو أرينا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

أحرز هدفي بايرن ميونخ سيرجي جنابري في الدقيقة 28 ولويس دياز في الدقيقة 45

أعلن فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونخ التشكيل الرسمي لخوض مواجهة أوجسبورج في الدوري الألماني، لحساب مباريات الجولة الثانية من البوندسليجا.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ أوجسبورج في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، لحساب مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الألماني.

تشكيل بايرن ميونخ أمام أوجسبورج في الدوري الألماني

يدخل بايرن ميونخ مباراته أمام أوجسبورج في الدوري الألماني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمير- أوباميكانو- جوناثان تاه- جوشوا كيميتش.

خط الوسط: ليون جوريتسكا- ستانيسيتش- جنابري- أوليزي- لويس دياز.

خط الهجوم: هاري كين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أوربيج- بارتل- نينجاي- ساشا بوي- جيريرو- أساري- نايك- كوسي- كارل- بافلوفيتش.

Image
تشكيل بايرن ميونخ ضد أوجسبورج في الدوري الألماني

وكان بايرن ميونخ -حامل اللقب- افتتح مسابقة الدوري الألماني بانتصار عريض على ملعبه ووسط جمهوره على نظيره لايبزيج بنتيجة 5-0.

 

بايرن ميونح أوجسبورج الدوري الألماني سيرجي جنابري لويس دياز أوجسبورج ضد بايرن ميونخ

