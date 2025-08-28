باريس سان جيرمان يرغب في ضم نجم بايرن ميونخ

يرغب نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع الجناح الدولي الفرنسي، مايكل أوليسيه، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني في المستقبل.

أرقام مايكل أوليسيه مع بايرن ميونخ

كشف مراسل شبكة "سكاي سبورتس" أن اللاعب الفرنسي الدولي، الذي قدم موسما رائعا مع الفريق البافاري في الموسم الماضي، حيث شارك في 55 مباراة جميع المسابقات، وسجل 20 هدفا مع 23 تمريرة حاسمة، بات هدفًا لسان جيرمان.

وأضاف أن أوليسيه سجل 3 أهداف منذ بداية الموسم الجاري، ويحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وأشار إلى أن النادي الباريسي هو أحد المهتمين بالجناح الفرنسي الدولي، ويخطط لضمه في المستقبل.

وأكد أن مسؤولي البافاري لديهم ثقة كبيرة في التعامل مع الموقف، لأن مايكل أوليسيه مرتبط بتعاقد ينتهي بعد أربعة مواسم في يونيو 2029.

وأتم بأن بايرن ميونخ يخطط لأن يكون أوليسيه أحد ركائز الفريق في المستقبل، ولكن تعاقده لا يتضمن شرطا جزائيا.

وانتقل أوليسيه إلى بايرن ميونخ قادما من كريستال بالاس في صيف 2024.

