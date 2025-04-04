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رياضة

بايرن ميونخ يفوز على أوجسبورج 3-1 ويواصل تصدره للدوري الألماني (صور)

بايرن ميونخ وأجسبورج،
بايرن ميونخ وأجسبورج، فيتو

فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره أوجسبورج بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب دبليو دبليو كي آرينا ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الألماني.

افتتح أوجسبورج التسجيل عن طريق جيانوليس في الدقيقة 30 فيما تعادل بايرن ميونخ في الدقيقة 42 عن طريق جمال موسيالا، وسجل هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 60، قبل أن يختتم ساني الأهداف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر المباراة.

هاري كين
هاري كين
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تشكيل بايرن ميونخ ضد أوجسبورج 

ودخل بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أوربيج

في خط الدفاع: ستانسيتش – داير – مين جاي كيم – لايمر

في خط الوسط: جوشوا كيميتش – بالينيا - ميكايل أوليس – جمال موسيالا – ليروي ساني

في خط الهجوم: هاري كين

 

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تشكيل أوجسبورج ضد بايرن ميونخ 

داهمين- ماتسيما- جويليو- إيسيندي- وولف- جيانوليس- زيسيجر- ياكيتش- أونيكا- ماوريس- ينسين.
 

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ترتيب بايرن ميونخ وأجسبورج 

بهذه النتيجة يحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب أندية الدوري الألماني برصيد 68 نقطة، فيما يحتل أوجسبورج المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

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