هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام أوجسبورج في الدوري الألماني

أعلن فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونخ التشكيل الرسمي لخوض مواجهة أوجسبورج في الدوري الألماني، لحساب مباريات الجولة الثانية من البوندسليجا.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ أوجسبورج في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، لحساب مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الألماني.

تشكيل بايرن ميونخ أمام أوجسبورج في الدوري الألماني

يدخل بايرن ميونخ مباراته أمام أوجسبورج في الدوري الألماني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمير- أوباميكانو- جوناثان تاه- جوشوا كيميتش.

خط الوسط: ليون جوريتسكا- ستانيسيتش- جنابري- أوليزي- لويس دياز.

خط الهجوم: هاري كين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أوربيج- بارتل- نينجاي- ساشا بوي- جيريرو- أساري- نايك- كوسي- كارل- بافلوفيتش.

تشكيل بايرن ميونخ ضد أوجسبورج في الدوري الألماني

وكان بايرن ميونخ -حامل اللقب- افتتح مسابقة الدوري الألماني بانتصار عريض على ملعبه ووسط جمهوره على نظيره لايبزيج بنتيجة 5-0.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.