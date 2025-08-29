أعراض الارتكاريا وأسباب الإصابة بها

أعراض الارتكاريا، الارتكاريا من أنواع حساسية الجلد التى تظهر أعراضها بشكل أصح وإذا لم تعالج على الفور تسبب الاختناق.

وأعراض الارتكاريا، عديدة وهى تحدث نتيجة تحسس الجسم من طعام محدد أو التعرض لمسيرات الحساسية مثل الأتربة والعطور.

ويقول الدكتور أسامة عبد اللطيف استشارى أمراض الحساسية والمناعة، إن الارتكاريا هي حالة جلدية شائعة تتمثل في ظهور طفح جلدي مفاجئ على هيئة بقع أو انتفاخات حمراء أو وردية تسبب حكة شديدة، قد تستمر هذه البقع من دقائق إلى ساعات، وفي بعض الحالات قد تستمر لفترات أطول وتسمى بالارتكاريا المزمنة.

أعراض الارتكاريا

وأضاف عبد اللطيف، أن من أعراض الارتكاريا:-

طفح جلدي أحمر أو وردي يظهر فجأة على سطح الجلد.

حكة شديدة قد تزداد ليلا أو مع الحرارة.

تورم وانتفاخات جلدية بأحجام مختلفة، وقد تختفي وتظهر في أماكن أخرى من الجسم.

إحساس بحرقة أو لسع في مواضع الطفح.

في الحالات الشديدة قد يحدث تورم الشفاه أو العينين أو الوجه.

صعوبة في التنفس أو البلع إذا تأثرت المجاري التنفسية وهنا تعتبر حالة طارئة.

أسباب الارتكاريا

وتابعت أن أسباب الارتكاريا تختلف من شخص لآخر، ومن أبرزها:

الحساسية تجاه بعض الأطعمة مثل المكسرات، أو الأسماك، أو البيض، أو الفراولة، أو الشوكولاتة.

الحساسية الدوائية مثل المضادات الحيوية والأسبرين وبعض المسكنات.

لدغات الحشرات مثل النحل أو البعوض.

العدوى الفيروسية أو البكتيرية وخاصة عند الأطفال.

التعرض لعوامل فيزيائية مثل الحرارة، أو البرودة، أو الضغط على الجلد، أو التعرض للشمس.

الضغط النفسي والتوتر الذي قد يزيد من ظهور الأعراض.

أسباب مناعية مرتبطة بفرط نشاط جهاز المناعة.

مخاطر الارتكاريا

وأوضح الدكتور أسامة عبد اللطيف استشارى أمراض الحساسية والمناعة، أنه في معظم الحالات تكون الارتكاريا مؤقتة وغير خطيرة، لكن في بعض الأحيان قد تسبب مضاعفات مثل:

الوذمة الوعائية، وهى تورم في الطبقات العميقة من الجلد والأنسجة، خاصة حول العينين والشفاه.

التأثير على الجهاز التنفسي، في حالات نادرة قد يحدث انسداد في مجرى الهواء وصعوبة في التنفس حالة إسعافية.

الارتكاريا المزمنة، التي تستمر لأسابيع أو شهور وقد تؤثر على النوم والحياة اليومية.

طرق علاج الارتكاريا

وأضاف الدكتور أسامة، أن من طرق علاج الارتكاريا:-

مضادات الهيستامين لتقليل الحكة والاحمرار، والكورتيزون في الحالات الشديدة أو الطارئة تحت إشراف طبى.

أدوية مناعية في حالات الارتكاريا المزمنة التي لا تستجيب للعلاج التقليدي.

تجنب مسببات الحساسية بعد تحديدها.

ارتداء ملابس قطنية مريحة وتجنب الأقمشة التي تهيج الجلد.

استخدام كمادات باردة على أماكن الطفح لتهدئة الحكة.

الابتعاد عن التوتر النفسي قدر الإمكان.

طرق الوقاية من الارتكاريا

وللوقاية من الارتكاريا، يجب إتباع بعض هذه النصائح، منها:-

تجنب الأطعمة أو الأدوية المثيرة للحساسية بعد معرفتها.

حماية الجلد من الحرارة الزائدة أو البرودة الشديدة.

تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة.

الحفاظ على جهاز مناعي قوي من خلال التغذية السليمة والنوم الجيد.

مراجعة الطبيب عند تكرار الأعراض لتحديد السبب ووضع خطة علاجية مناسبة.

