على مساحة 6900 فدان، الزملوط يتفقد مشروعات إنتاج أصناف التمور المتميزة بالفرافرة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم عددًا من مشروعات الاستثمار الزراعي لانتاج أجود أصناف التمور بمنطقة سهل بركة بالفرافرة على مساحة 6900 فدانًا، وذلك استمرارًا لجهود المحافظة في متابعة تطورات المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل بالمحافظة.

حيث أشاد محافظ الوادى الجديد، بحجم التوسعات وجودة الأصناف المنتجة التي تشمل (البرحي - المجدول - السكري - الصقعي ).

ووجه الزملوط، بالتعاقد مع مجمع تمور المحافظة لتوريد جزء من الإنتاج؛ لتعظيم القيمة المضافة من إنتاج المحافظة في تصدير الأصناف ذات الرواج بالأسواق التصديرية.

لأول مرة بالمحافظة زراعة فاكهة "الدراجون فروت" بالفرافرة

و تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي-رئيس الجمهورية، بوضع استراتيجية للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية غير التقليدية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والتركيز على المحاصيل الموفرة في استهلاك المياه.

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز الفرافرة صباح اليوم، باكورة إنتاج فاكهة الدراجون فروت بمنطقة سهل بركة، مشيرًا إلى بدء التنسيق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والري؛ لإطلاق مبادرة للتوسع في زراعته بالمحافظة.

