محافظ الوادي الجديد يتابع نجاح زراعة فاكهة الدراجون بالفرافرة

تفقد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز الفرافرة صباح اليوم، باكورة إنتاج فاكهة الدراجون بمنطقة سهل بركة.

وأشار محافظ الوادى الجديد، إلى بدء التنسيق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والري؛ لإطلاق مبادرة للتوسع في زراعته بالمحافظة.

ويأتي ذلك تنفذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع استراتيجية للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية غير التقليدية ذات العائد الاقتصادى المرتفع، والتركيز على المحاصيل الموفرة في استهلاك المياه.

