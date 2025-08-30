الزملوط يطمئن على انتظام التغذية الكهربائية بمجمع الفرافرة (صور)

تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية بمركز الفرافرة، انتظام سير العمل بمجمع كهرباء الفرافرة؛ للاطمئنان على أعمال تشغيل المولدات الكهربائية الجديدة ودخولها الخدمة؛ لدعم التغذية الكهربائية واستقرار الخدمة.

وشدّد المحافظ على استمرار المتابعة على مدار الساعة لضمان انتظام الخدمة بكافة أنحاء المركز، عقب تدعيم المحطة بـ ٥ ماكينات توليد إضافية لمجابهة زيادة الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة والظروف الجوية المختلفة.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد، أعلنت في وقت سابق، عن وصول وحدات التوليد التي تم التعاقد عليها من خلال المحافظة بالتنسيق مع شركة طاقة باور لمجمع كهرباء الفرافرة، وجاري أعمال الربط الكهربائي بين المولدات والمحولات وخطوط الوقود وباقي الملحقات، تمهيدًا لبدء أعمال البرمجة والتوافق بين الوحدات الجديدة المؤجرة والموجودة بالفعل ووحدات الطاقة الشمسية بالمجمع.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالمتابعة المستمرة لموقف تدعيم التغذية الكهربائية بمركز الفرافرة، واستمرار جهود قطاع الكهرباء بالوادي الجديد لتأمين استقرار الخدمة والحد من تخفيف الأحمال.

