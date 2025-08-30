السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءً جماهيريا مع المواطنين بالفرافرة

جانب من اللقاء، ڤيتو
 كلف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتشكيل لجنة عرفية مجتمعية تضم مختلف الأطياف بالتنسيق مع الجهات المعنية، لفض المنازعات وحل الخلافات بين الأهالي بروح التآخي والتعاون.

جاء ذلك خلال عقد محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، لقاءً جماهيريًا عقب أداء صلاة الفجر بمسجد الحصري بمركز الفرافرة في مستهل جولته التفقدية للمركز، وذلك بحضور العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين، رئيس مركز الفرافرة، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ المطالب المطروحة، موجّهًا بعدد من التوجيهات جاء أبرزها:

تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المباني المخصصة لأهالي قرى قوشنا بما يخفف الأعباء عن المواطنين، مع منح مزايا إضافية للمستحقين الجادين في السداد.

 دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميجا وات لتخفيف الأحمال وضمان استقرار التغذية.

تشكيل لجنة عرفية مجتمعية تضم مختلف الأطياف بالتنسيق مع الجهات المعنية، لفض المنازعات وحل الخلافات بين الأهالي بروح التآخي والتعاون.

توفير الدعم اللازم للمساجد، والعمل على تزويدها بالتجهيزات اللازمة بالتكامل بين الجهود الرسمية ومشاركات الأهالي الذاتية.

دعم مشروعات الشباب الجاد والأفكار الرائدة، عبر تيسير الإجراءات اللازمة لتبني المبادرات الهادفة وتوفير فرص عمل حقيقية تخدم المجتمع.

دراسة توفير قطع سكنية جديدة خارج الكتلة العمرانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع وضع ضوابط تضمن أولوية الاستحقاق للحالات الجادة والمستحقة.

التنسيق مع مديرية الطرق لتنفيذ مطبات صناعية  في الطرق المؤدية إلى المدارس، حفاظًا على سلامة الطلاب.

