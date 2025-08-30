من داخل المسجد، 5 قرارات لمحافظ الوادي الجديد خلال لقائه أهالي واحة الداخلة (صور)

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمتابعة إجراءات تخصيص قطعة أرض لإقامة فرع لجامعة الوادي الجديد بمركز الداخلة، بما يتيح إنشاء كليات جديدة تسهم في توسيع مظلة الخدمات الجامعية، وكذا دراسة إدخال تخصصات تعليمية جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتخدم أبناء المركز.

جاء ذلك خلال عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءً جماهيريًّا عقب أداء صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامي بمدينة موط، وذلك خلال جولته المتواصلة لمركز الداخلة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المركز.



واستمع المحافظ إلى مطالب الأهالي، موجّها بعدد من التوجيهات جاء أبرزها: إجراء حصر كامل لقدامى المحاربين ومنحهم رحلات عمرة مجانية بنظام القرعة العلنية، وذلك خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وخلال اللقاء وجه الزملوط بالتوسع في تخصيص منافذ مجانية للراغبين في إقامة معارض للسلع الغذائية، شريطة الالتزام بالبيع بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجي، مؤكدًا على المشاركة الفاعلة في مبادرات دعم الأشقاء في غزة من خلال القوافل الإغاثية، بجانب مبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة" لتوجيه عائدها لصالح تنمية وخدمات القرى.

وكلف محافظ الوادى الجديد، بدراسة تجديد العيون السطحية المتهالكة بالتنسيق مع اللجنة العليا المختصة، حفاظًا على استدامة النشاط الزراعي ودعم المزارعين، ودعم بيوت الطلبة بالمركز بتوسعات جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب المغتربين بالمعهد الفني الصحي.

ووجه محافظ الإقليم، بإعادة طرح مقاولة حفر بئر مياه شرب جديدة لخدمة أهالي قرية الدهوس، وتأكيد عدم مسؤولية المحافظة عن أي معاملات استثمارية للأراضي في حال وجود تداخل أو تخارج للشركاء دون إخطار رسمي للمحافظة بالطرق القانونية المعتمدة، وحصر حالات طلبات تقنين الأراضي المرفوضة من المنظومة، وبحث السبل القانونية الممكنة لتمكين أصحابها من استكمال إجراءات التسليم بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.

