محافظات

مجمع إعلام الزقازيق ينظم ندوة توعوية عن تعزيز قيم الانتماء للوطن

ندوة توعوية بعنوان
ندوة توعوية بعنوان تعزيز قيم الانتماء

أكد دسوقي عبد الله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق بمحافظة الشرقية قيام المجمع بتنفيذ ندوة توعوية بعنوان (تعزيز قيم الانتماء للوطن)، وذلك بمقر قاعة الاجتماعات بالمجمع بحضور الدكتور أكمل شوقى وكيل كلية التربية النوعية بالزقازيق والإعلامية الدكتورة مروة نصر الله. 

محافظ الشرقية يبحث مع نواب البرلمان مشكلات دوائرهم

وخلال الندوة تم مناقشة  أهمية حب الوطن والإنتماء له من خلال الأسس الدينية والشريعة الإسلامية ودور الأسرة في غرس القيم والأخلاق الحميدة فى الأبناء منذ الصغر ودور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى غرس قيم الولاء والانتماء للوطن. 

كما ناقشت الندوة  خطورة شبكات التواصل الإجتماعي على النشء.وحروب الجيل الرابع والخامس واستهداف الدولة المصرية وفي ختام  اللقاء أوصى الحضور بأهمية تعاون مؤسسات الدولة والمجتمع فى تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.

محافظ الشرقية يبدأ اجتماع المجلس التنفيذي بالوقوف دقيقة حداد على عامل نظافة توفي أثناء عمله

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية دور مجمع الإعلام بالزقازيق في تنفيذ الدورات التدريبية للشباب وطلبة الجامعة كذلك التنسيق مع المديريات الخدمية والهيئات الحكومية لتدريب العاملين بها بهدف رفع مستوى الوعي الثقافي وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم ورفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

الدسوقى عبدالله مدير عام الادارة العامة اعلام شرق الدلتا مدير مجمع اعلام الزقازيق محافظة الشرقية ندوة توعوية تعزيز القيم والانتماء للوطن

