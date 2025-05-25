إجراء 7 عمليات للعظام ذات مهارة بمستشفى الإبراهيمية بالشرقية

قال الدكتورالسيد عبد السلام مديرعام مستشفى الإبراهيمية المركزى: إن فريق الجراحة العامة وجراحة العظام بقيادة الدكتور إسماعيل البديوى مدير العمليات بمعاونة الدكتور إسلام صفوت رئيس قسم العظام والدكتوراحمد وصفى رئيس قسم الجراحة والدكتورة إيمان شحاتة رئيسة قسم النساء استقبلوا مريضا يعاني من كسر بمفصل الكاحل وتم عمل رد مفتوح للكسر وتثبيت الكسر بشدة سلكية معدنية، حيث أشرف على تلك العملية الدكتور السيد الحبيشي استشاري التخدير

ورم كبير بمبيض إحدى السيدات

كما حضرت حالة للسيدة تبلغ ٤٠ عاما تعانى من آلام مزمنه بالحوض وبعدالفحوصات اللازمة تبين وجود ورم بالمبيض الأيسر ضخم وتم استئصاله وحالة أخرى تبلغ من العمر٤٦سنه تعانى من آلام مزمنة بمنطقة العجان وتم استئصال ورم بالجهاز التناسلي الخارجي، وتم تحويل الحالات بعد استقرارها للقسم الداخلى للمتابعة لحين التحسن والخروج مع متابعه العيادة الخارجية.

تثبيت كسر مضاغف بعظمتى الساعد

وقال عبدالسلام إنه بذات اليوم تم تثبيت كسر مضاعف بعظمتي الساعد لطفل بواسطة اسلاك معدنية وتثبيت كسر لمريض آخر أسفل عظمة القصبة بواسطة جراحة محدودة الفتحات ومسامير حيث أجريت العمليات السبعة على نفقة الدولة التابعة لوزارة الصحة ومازالت المستشفى تقدم خدمات طبية مستحدثة في تخصص جراحة العظام حيث اجريت كافة العمليات على نفقة الدولة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور هانى جميعة مدير مديرية الشئون الصحية بضرورة استحداث الخدمات الطبية ورفع كفاءتها وبعد الدعم المقدم من وزارة الصحه بتوفير جهاز الاشعة السينية c.arm.

الدكتور محمد احمد العقاد

ومن جهته، أكد الدكتور محمد احمد العقاد المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة ان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة قد عقد اجتماع استعرض فيه عددًا من الخطوات التنفيذية التي تستهدف تطوير آلية العمل خلال الفترة المقبلة، من بينها تنفيذ برامج تدريبية شاملة لكافة العاملين في المجالس الطبية والمستشفيات المتعاملة معها، والتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية التحتية والأجهزة الطبية، فضلًا عن تفعيل التكامل الرقمي بين المجالس الطبية وجميع الجهات الصحية المعنية، لتحقيق الربط الإلكتروني الكامل.

حوكمة صرف الدواء بمنظومة العلاج على نفقه الدولة

وأضاف المدير العام أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة إجراءات حوكمة صرف الدواء ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، ودعم التحول الرقمي الكامل لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أنه تم بحث إعادة تنظيم عمل اللجان الثلاثية، من خلال العمل على إتاحة إمكانية توقيع الاستشاريين إلكترونيًا، بما يسهل ويسرع الإجراءات، فضلًا عن التأكيد على أهمية توحيد بروتوكولات العلاج المعتمدة في ضوء أحدث البروتوكولات العالمية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

زيادة عدد الاطباء العاملين بالمجالس

واضاف د العقاد أن الاجتماع بحث مقترح إنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة، إلى جانب التوسع في القوى البشرية وزيادة عدد الأطباء العاملين بالمجالس، بما يحقق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، منوهًا إلى أن الوزير وجه بسرعة تذليل أي عقبات إدارية أو فنية قد تعيق سير العمل، مع تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار قرارات العلاج، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من قاعدة بيانات منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لسهولة حوكمة البيانات، مما يساهم في تحسين الخرائط الصحية بمصر.

توفير أطراف صناعية عالية الجودة

ولفت الى أن الوزير شدد على ضرورة توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمرضى المستحقين، بما يرفع العبء عن كاهل المواطنين ويضمن حصولهم على أفضل رعاية صحية ممكنة، مؤكدًا أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تقديم خدمات صحية عادلة لكافة المواطنين، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الصحية.

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