الإثنين 05 مايو 2025
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محافظات

حملة لإزالة مخالفات البناء في الإبراهيمية بالشرقية

حملة لإزالة مخالفات
حملة لإزالة مخالفات البناء في الإبراهيمية بالشرقية

قام يسري راشد رئيس مركز  ومدينة الابراهيمية بالشرقية بتنفيذ عدد حالة تعدي بالبناء االمخالف عبارة عن مبنى بالطوب الدبش الأبيض والسقف بالسدة الخشبية وتم الإزالة إزالة المبنى  كليه حتى مستوى سطح الأرض ووذلك علي مساحة إجمالية ١٧٥  متر مربع خارج الحيز العمراني بعزبة الإسطنبولي التابعة لمدينة الإبراهيمية. بمحافظة الشرقية 

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تنفيذ توجيهات المحافظ 

وجاء ذلك تنفيذآ لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء  بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وذلك برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالاضافة الى  إستكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية وإزالتها فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

وقدم الأهالي الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدى لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

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وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 او الإتصال على الخطوط: 055/2303693و055/2312540 وو055/231400

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يسرى راشد رئيس مركز ومدبنة الابراهيمية محافظة الشرقية مستوع سطح الارض مبنى بالطوب الدبش حالة تعدى بالبناء الصقف بالشدة الخشبية مساحة اجنالة 175 منرا

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