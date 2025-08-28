الخميس 28 أغسطس 2025
محافظ الشرقية يسلم شهادات دورة تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية لـ4 طلاب

 محافظ الشرقية يُسلم
 محافظ الشرقية يُسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للطلاب

سلم المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 4 من طلاب جامعة الزقازيق شهادات اجتياز الدورة التدريبية التي أقيمت بمركز معلومات شبكات المرافق العامة، وذلك لتعريفهم بطبيعة عمل الشبكات واستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتوقيع الإحداثيات بصفة عامة، تشجيعًا لهم وتقديرًا لأدائهم المتميز خلال مشاركتهم الفعالة في الدورة التدريبية، متمنيا لهم التوفيق والاستمرار في تحصيل العلم والمعرفة. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي 

وأكد محافظ الشرقية أن الاهتمام بالشباب يأتي علي رأس أولويات الحكومة المصرية، بتوجيه مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دائمًا أن شبابنا شركاء في بناء الجمهورية الجديدة، وأن تدريبهم وتوعيتهم واجب وطني تقوم به كل الجهات والمؤسسات المعنية، لصناعة شاب مؤهل ومدرب، يمتلك من الوعي ويساهم في بناء الوطن.

مشروعات جديدة تساهم فى تطوير منظومة العمل 

 وطالب المحافظ طلاب الجامعة بتحقيق أقصى استفادة بما تم دراسته خلال الدورة التدريبية من مقترحات ومشروعات جديدة تساهم في تطوير منظومة العمل، مؤكدًا استمرار تنظيم الدورات التدريبية في كافة المجالات والتخصصات المختلفة لصقل مهارات العاملين وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية.

استخدام أحدث الأجهزة المتوفرة 

من جانبها أوضحت المهندسة داليا سليم، مدير مركز معلومات شبكات المرافق العامة بالمحافظة، أن الدورة التدريبية أقيمت على مدار 45 يوما، وتمت تحت إشراف متخصصين وباستخدام أحدث الأجهزة والمعدات المتوفرة بالمركز.

تقنيات الاستشعار عن بعد 

وهذا  يعزّز المهارات الفنية والتقنية للمشاركين، ويزوّدهم بمعرفة عملية دقيقة في استخدام الأجهزة المساحية الحديثة، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتقنيات الاستشعار عن بُعد، بما يؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي بمستوى احترافي.

محافظ الشرقية يشدد على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

المشاركة فى الدورة التدريبية  

وفي نهاية الفعاليات حرص المحافظ علي التقاط الصور التذكارية مع خريجي الدورة التدريبية، نظرًا لتميزهم خلال مشاركتهم في الدورة التدريبية، وتشجيعًا لهم على الاستمرار في التزود بالعلم والمعرفة.

