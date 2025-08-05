طريقة عمل الزلابية، حلوى مميزة في الإجازة الصيفية

طريقة عمل الزلابية، الزلابية من الحلوى الشرقية الشهيرة والشعبية التي لها مذاق مميز ويعشقها الكبار والصغار وتقدم بإضافات مختلفة.

وطريقة عمل الزلابية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة ولضمان سلامتهم.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الزلابية.

مكونات عمل الزلابية:

2 كوب دقيق أبيض منخول

2 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 كوب ماء دافئ قد نحتاج أكثر أو أقل حسب نوع الدقيق

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا

زيت نباتي للقلي

مكونات الشربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة فانيليا أو رشة قرفة حسب الرغبة

طريقة عمل الزلابية:

في وعاء كبير، نخلط الدقيق مع النشا والسكر والملح.

نذيب الخميرة في القليل من الماء الدافئ ونتركها لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل.

نضيف الخميرة إلى خليط الدقيق ثم نضيف الماء تدريجيا مع التحريك حتى نحصل على عجينة لينة تشبه عجينة البان كيك.

نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

في قدر على النار، نضع السكر والماء ونتركه حتى يغلي.

نضيف عصير الليمون ونخفف النار ونتركه يغلي لمدة 10 دقائق حتى يثقل قوامه قليلا.

نطفئ النار ونضيف الفانيليا أو القرفة، ثم نتركه ليبرد تماما قبل استخدامه.

في مقلاة عميقة، نسخن كمية كافية من الزيت على نار متوسطة.

نأخذ كمية صغيرة من العجينة باليد أو باستخدام ملعقة صغيرة ونشكلها على شكل كرات صغيرة.

نضع الكرات في الزيت ونقلبها باستمرار حتى تتحول إلى اللون الذهبي.

نخرج الزلابية من الزيت ونضعها مباشرة في الشربات البارد لثواني ثم نرفعها.

يمكن أيضا رش السكر البودرة بدل الشربات.

طريقة عمل الزلابية

ولعمل الدوناتس

مكونات عمل الدوناتس:

3 أكواب دقيق منخول

2 ملعقة كبيرة سكر

1/4 كوب زبدة لينة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة ملح

1 كوب حليب دافئ (أو حسب الحاجة للعجن)

زيت غزير للقلي

لتحضير التغطية (اختياري)

سكر بودرة

شيكولاتة مذابة (بيضاء أو داكنة)

فارماسيل ملون أو مكسرات مطحونة

طريقة عمل الدوناتس:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الخميرة والسكر والملح.

أضيفي البيضة، الفانيليا، والزبدة، وابدئي بالعجن تدريجيا بإضافة الحليب الدافئ حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.

استمري في العجن لمدة 10 دقائق يدويا أو 5 دقائق بالعجانة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

افردي العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق بسمك 1 سم.

باستخدام قطاعة دونات أو كوب دائري، شكلي الدوائر، ثم اصنعي فتحة في الوسط.

رتبي قطع الدونات على ورق زبدة أو صينية مدهونة، وغطيها واتركيها 30 دقيقة لترتاح.

سخني الزيت على نار متوسطة، ثم اقلي الدونات حتى تصبح ذهبية اللون من الجهتين.

ضعيها على ورق مطبخ لتصفية الزيت الزائد.

اغمسي الدونات في الشيكولاتة المذابة أو رشيها بسكر بودرة أو فارماسيل.

لا تفرطي في إضافة الدقيق حتى لا تصبح العجينة قاسية.

تأكدي من حرارة الزيت، حيث يجب أن يكون متوسط السخونة.

يمكنك خبز الدونات في الفرن بدلا من القلي، ولكن القلي يعطيها طراوة أفضل.

قدميها مع القهوة أو الحليب.

احشيها بكريمة أو مربى باستخدام كيس حلواني.

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