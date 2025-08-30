نفذ 5 عمليات، القبض على عاطل تخصص في سرقة السيارات بالنزهة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ونفذ 5 عمليات بمنطقة النزهة.

سرقة السيارات بالنزهة

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة، يفيد بضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة القسم لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

بمواجهته اعترف بارتكاب (5 وقائع) سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها.

تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

