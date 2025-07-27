لحظة سرقة عدادات المياه من عمارة سكنية في مدينة نصر، والنشطاء يطلقون التحذيرات (فيديو)

سرقة عدادات المياه، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يكشف عن عملية سرقة لـ "عدادات المياه" في أحد العمارات السكنية في مدينة نصر، الأمر الذي أثار تفاعل وجدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

سرقة عدادات مياه من مدينة نصر

وأظهر المقطع المتداول ظهور طفلين، يبدوا عليهما أنهم من جنسية أخري "غير مصريين"، توجها إلى مدخل أحد العمارات، والذي كان خاليًا من وجود سكان، وقاما بسرقة عدادات مياه، وخرجا سريعًا من العمارة دون أن بلحظهما أحد.

انتشر المقطع بشكل سريع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أخذوا في التحذير من عملية سرقة عدادات المياه، التي انتشرت مؤخرًا، وأكد النشطاء أن عملية السرقة وقعت في زهراء مدينة نصر، وتحديدًا أحد المباني بشارع حسني مبارك.

ووصف النشطاء مشهد سرقة عدادات المياه بأنها مشهد أقرب لأفلام السرقة المنظمة، حيث استيقظ سكان شارع حسني مبارك في مدينة الزهراء بمدينة نصر على كارثة حقيقية، حيث فوجئوا باختفاء عدادات المياه من داخل منازلهم، وسط تحذيرات تدعو إلى مراقبة المنازل جيدًا حتى لا تحدث عملية السرقة للعدادات، والتي تحدث غالبًا في ساعات متأخرة من الليل.

وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع سرقة عدادات المياه قائلين: "راقبوا عداداتكم فالسرقة لم تكن فردية… ويبدو أن العصابة تتحرك وفق خطة منظمة!"

انتشار سرقة عدادات المياه

الجدير بالذكر أن سرقة عدادات المياه في مدينة نصر ليست بالجديدة، حيث يقوم بعض اللصوص بسرقة العدادات بطريقة "الفك"، وأعلن عن وقوع بعض السرقات لعدادات الكهرباء بأسلوب الفك، حيث يقوم اللصوص بارتكاب مثل هذه السرقات ة من داخل العقارات.

سرقة عدادات المياه في مدينة نصر، فيتو

وبرغم أن المقطع المتداول لسرقة الأطفال لعدادات المياه في مدينة نصر انتشر بشكل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، للتحذير من عمليات سرقة العدادات، لكن لم يتسن لنا التأكد من توقيت أو صحة الواقعة.

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