وزير الإسكان يستعرض خطط تأمين المنشآت وتعزيز السلامة والصحة المهنية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي الجهات التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة الجهود المبذولة والإجراءات المُتخذة لتطبيق منظومة التأمين ضد أخطار الحريق، وتعزيز الأمن السيبراني، وضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وذلك على مستوى كافة الجهات والشركات والمواقع المختلفة.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بملف التأمين ضد أخطار الحريق بأحدث الأجهزة المستخدمة في هذا الشأن فيما يخص منظومة أجهزة الإنذار والإطفاء، مشيرًا إلى أنه من الضروري الوقوف على موقف المنظومة الموجودة حاليًا بكل الجهات والمواقع وتحديثها عند الحاجة، وأيضًا التغلب على أية تحديات تواجه عمل المنظومة، وفي هذا الإطار وجه الوزير بمراجعة المنظومة بشكل كامل من شبكات الإنذار ومعدات الإطفاء بجميع المنشآت والمواقع التابعة، والتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة.

الأمن السيبراني

وفيما يخص الأمن السيبراني، شدد وزير الإسكان على ضرورة تأمين البنية التحتية الرقمية للهيئات والجهات التابعة، وتطبيق أحدث وسائل الحماية الإلكترونية لمواجهة أية تحديات في هذا الشأن، وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، أكد الوزير على الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين، من خلال تطبيق إجراءات وقائية دورية، وتوفير أدوات السلامة، وتنظيم حملات توعوية وتدريبية.

واختتم المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على المتابعة المستمرة لتلك الملفات، ووضع خطط بتوقيتات محددة للانتهاء من تحديث تلك المنظومة في كل جهة، ورفع تقارير دورية بنتائج التنفيذ، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة في جميع قطاعات الوزارة.

