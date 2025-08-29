تعرف على عدد المصوتين بجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ بالوادي الجديد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الجمعة، برئاسة المستشار منجي خليل، الحصر العددي للناخبين الذين شاركوا في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مدار اليومين الماضيين بدائرة المحافظة الوحيدة.

ووفقا للحصر العددي المعلن من قبل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، بلغ إجمالي عدد أصوات الناخبين في المحافظة 194350 ناخبًا، حضر 25503 ناخبين، وعدد الأصوات الصحيحة 24890 صوتا والأصوات الباطلة 613 صوتا، والمرشح الأول / عبد الحكم أحمد جبالي عيسى حصل على 17209 أصوات، المرشح الثاني /خيري محمد خضر علي طليب، حصل على عدد 7681 صوتا.

فيما شهدت اللجان الانتخابية بالوادي الجديد على مدار يومي جولة الإعادة إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة، والتي حرصت على توفير مقاعد متحركة ومظلات ومبردات هواء ومياه بالتعاون مع الوحدات المحلية بالمحافظة لتسهيل العملية الانتخابية.

وشهدت جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بالوادي الجديد انتظام الناخبين في طوابير لأداء واجبهم الوطني فى الاستحقاق البرلماني وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية متكاملة، حيث يبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات داخل المحافظة 194 ألفا 350 ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنة رئيسية واحدة تضم 60 لجنةً فرعية و60 مركزًا انتخابيًا، مناشدًا المواطنين بالمشاركة الإيجابية في اختيار من يُمثلهم داخل المجلس.

وجرى تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين، وسرعة التعامل مع أي شكاوى وتذليل أي معوقات قد تواجه الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية داخل مقار اللجان.

وجرت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بالوادي الجديد بين المرشح خيري طليب مرشح مستقبل والمهندس عبد الحكم جبالي، مرشح حزب حماة وطن بالوادي الجديد على المقعد الفردي بدائرة المحافظة والتي تضم دائرة واحد فقط تضم مقعد للقائمة الوطنية من أجل مصر ومقعد فردي والذي جرت عليه جولة الإعادة فيما حسمت الجولة الاولى لمقعد القائمة للمهندس أحمد أيوب مرشح حزب مستقبل وطن بالقائمة الوطنية من أجل مصر.

