الزملوط يشيد بمبادرة تخفيض الأسعار ويتفقد مصنعا لتدوير مخلفات النخيل بالداخلة (صور)

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية لمركز الداخلة، إحدى المبادرات الواعدة لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بمدينة موط، والتي ينفذها أحد شباب المركز بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، مشيدا بنتائج المبادرة وأهمية مشاركة أصحاب المحال التجارية فى توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

فيما أجري محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية لمركز الداخلة جولة تفقدية لأحد مصانع تدوير المخلفات الزراعية، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز، وعدد من التنفيذيين.

وخلال الزيارة، استعرض المحافظ مراحل التصنيع بالمشروع بدءًا من استقبال المواد الخام وحتى المنتج النهائي، مثمنًا الجهود المبذولة من العاملين أبناء المحافظة، موجّها بصرف مكافآت مالية فورية قدرها 30 ألف جنيه للعاملين بالمشروع تقديرًا لتفانيهم فى العمل، مؤكدًا على أهمية تعميم فكرة المشروع وإنشاء مصانع مماثلة تخدم مراكز المحافظة بتوفير فرص عمل للشباب.

