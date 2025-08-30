الجودو، عبدالله حمدي يتأهل للدور الثاني ببطولة العالم للناشئين

الجودو، تأهل عبدالله حمدي لاعب المنتخب الوطني للجودو، للدور الثاني من بطولة العالم للناشئين، المقامة حاليا في العاصمة البلغارية صوفيا، بمشاركة 71 دولة.

ووصل عبدالله حمدي لاعب منتخب مصر إلى الدور الثاني بعد الفوز على لاعب منتخب صربيا بيتار نوفاكوفيتش في الدور الأول.

ومن المقرر أن يخوض عبدالله حمدي مواجهة قوية في الدور الثاني أمام لاعب منتخب كازاخستان.

وكان يوسف السيد لاعب المنتخب الوطني للجودو، قد ودع منافسات البطولة مبكرا من الدور الثاني، بعد الخسارة أمام لاعب منتخب بلغاريا المصنف 278 على العالم.

ويشارك منتخب الجودو في منافسات بطولة العالم للناشئين بفريق يضم كلا من، يوسف السيد في وزن 66 كجم، وعبدالله حمدي في وزن +90 كجم.

وأنهى المنتخب الوطني للجودو مؤخرا مشاركته في منافسات بطولة كأس آسيا المفتوحة بـ14 لاعبا ولاعبة.

