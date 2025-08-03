الأحد 03 أغسطس 2025
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رياضة

بسبب الإهمال، دعوات لتأسيس اتحاد للسومو وفصله عن الجودو

السومو، فيتو
السومو، فيتو

الجودو، شهدت الساعات الماضية قيام عدد كبير من لاعبي ومدربي السومو، بشن حملة تستهدف تأسيس اتحاد منفصل للعبة بعد أن ظل السومو تابعا لاتحاد الجودو لسنوات طويلة.

وعلمت “فيتو” أن هناك مساعي من أجل تأسيس اتحاد خاص للعبة السومو، من أجل زيادة الاهتمام باللعبة وأبطالها.

وجاء تحرك اللاعبين والمدربين بعد أن قرر اتحاد الجودو الاعتذار عن عدم المشاركة في منافسات بطولة العالم للسومو المقرر لها الشهر المقبل.

وأوضح عدد كبير من أبطال لعبة السومو، وأبرزهم رامي بلال، أن السومو في مصر يعاني حالة كبيرة من الإهمال والتهميش، وأن الاتحاد يبدي اهتماما كبيرا بلعبة الجودو على حساب السومو.

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الجودو السومو اتحاد الجودو بطولة العالم للسومو رامي بلال

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