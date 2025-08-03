بسبب الإهمال، دعوات لتأسيس اتحاد للسومو وفصله عن الجودو

الجودو، شهدت الساعات الماضية قيام عدد كبير من لاعبي ومدربي السومو، بشن حملة تستهدف تأسيس اتحاد منفصل للعبة بعد أن ظل السومو تابعا لاتحاد الجودو لسنوات طويلة.

وعلمت “فيتو” أن هناك مساعي من أجل تأسيس اتحاد خاص للعبة السومو، من أجل زيادة الاهتمام باللعبة وأبطالها.

وجاء تحرك اللاعبين والمدربين بعد أن قرر اتحاد الجودو الاعتذار عن عدم المشاركة في منافسات بطولة العالم للسومو المقرر لها الشهر المقبل.

وأوضح عدد كبير من أبطال لعبة السومو، وأبرزهم رامي بلال، أن السومو في مصر يعاني حالة كبيرة من الإهمال والتهميش، وأن الاتحاد يبدي اهتماما كبيرا بلعبة الجودو على حساب السومو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.