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رياضة

صفا سليمان أول مصرية تدخل التصنيف العالمي للشباب في الجودو

صفا سليمان أول مصرية
صفا سليمان أول مصرية تدخل التصنيف العالمي للشباب في الجودو

الجودو، تمكنت اللاعبة صفا سليمان، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، من تحقيق إنجاز عالمي تاريخي باحتلالها المركز الثالث في التصنيف العالمي للشباب للجودو لوزن +78 كجم، لتكون أول لاعبة مصرية تصل إلى هذا التصنيف الدولي المرموق.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى اللاعبة صفا سليمان، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بالتعاون مع جميع الاتحادات الرياضية، والذي يهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب الرياضية القادرة على تمثيل مصر في كبرى البطولات العالمية.

وأوضح أن هذا الإنجاز يمثل خطوة عملاقة نحو مستقبل واعد لرياضة الجودو النسائي في مصر، وكذلك نجاح مسار الإعداد العلمي والاحترافي الذي يسلكه المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

يذكر أن صفا سليمان كانت قد حصدت المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركتها في منافسات بطولة العالم للشباب تحت 20 عاما في يناير 2024.

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صفا سليمان البطل الاولمبي الجودو أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة

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