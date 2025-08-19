الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجودو، منتخب مصر يحصد 3 ذهبيات في بطولة آسيا المفتوحة

الجودو، حصد المنتخب الوطني للجودو 3 ذهبيات خلال مشاركته في منافسات بطولة آسيا المفتوحة للجودو، المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة 19 دولة.

وجاءت ميداليات منتخب الجودو كالتالي:

نورا سالم - ذهبية وزن 48 كجم

فاطمة غانم - ذهبية وزن 63 كجم

تسنيم رشدي - ذهبية وزن 57 كجم

ويشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم 14 لاعبا، بواقع 9 لاعبين و5 لاعبات.

وتضم قائمة المنتخب كل من:

اللاعبين: يسري سامي (60 كجم) - ياسين صبرة (60 كجم) - عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم) - عمر محمود (81 كجم) - علي عبد العال (90 كجم) - عبدالله عبد السميع (90 كجم) - عمر الرملي (100 كجم) - محمد عبده (فوق 100 كجم) - أحمد فياض (فوق 100 كجم).

اللاعبات: نورا سالم (48 كجم) - تسنيم رشدي (57 كجم) - فاطمة غانم (63 كجم) - فريدة مجدي (70 كجم) - صفا سليمان (فوق 78 كجم).

