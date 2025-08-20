الخميس 21 أغسطس 2025
بتفوق نسائي، منتخب الجودو يحصد لقب بطولة كأس آسيا المفتوحة

لاعبات منتخب الجودو،
لاعبات منتخب الجودو، فيتو

الجودو، حصد منتخب مصر للجودو لقب بطولة كأس آسيا المفتوحة، التي أقيمت مؤخرا في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة 18 دولة، يمثلها 147 لاعب ولاعبة.

وحصد المنتخب الوطني 11 ميدالية خلال مشاركته في منافسات البطولة، بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات.

وشهدت البطولة تفوق كبير للاعبات منتخب مصر للجودو وعددهم 5 لاعبات من أصل 41 لاعبة شاركت في المنافسات، فيما لم يقدم منتخب الرجال الأداء المنتظر بعد خسارة 4 نهائيات أمام لاعبي منتخب البحرين.

وجاءت نتائج المنتخب كالتالي:

نتائج الرجال:

عبد الرحمن عبد الفني - ذهبية وزن 81 كجم

يسري سامي - فضية وزن 60 كجم

عمر محمود - فضية وزن 81 كجم

علي عبد العال - فضية وزن 90 كجم

عمر الرملي - فضية وزن 100 كجم

محمد عبده - فضية وزن +100 كجم

ياسين صبرة - المركز الخامس لوزن 60 كجم

أحمد فياض - المركز السابع لوزن +100 كجم

نتائج السيدات:

نورا سالم - ذهبية وزن 48 كجم

تسنيم رشدي - ذهبية وزن 57 كجم

فاطمة غانم - ذهبية وزن 63 كجم

صفا سليمان - ذهبية وزن +78 كجم

فريدة مجدي - فضية وزن 70 كجم

وشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم 13 لاعبا، بواقع 8 لاعبين و5 لاعبات.

وضمت قائمة المنتخب كل من:

اللاعبين: يسري سامي (60 كجم) - ياسين صبرة (60 كجم) - عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم) - عمر محمود (81 كجم) - علي عبد العال (90 كجم) - عمر الرملي (100 كجم) - محمد عبده (فوق 100 كجم) - أحمد فياض (فوق 100 كجم).

وشارك في البطولة منتخبات، بورودي (6 لاعبين) - البحرين (7 لاعبين) - فرنسا (لاعب واحد) - بريطانيا (4 لاعبين) - الهند (4 لاعبين) - العراق (5 لاعبين) - إيران (لاعبان) - الأردن (66 لاعب) - الكويت (5 لاعبين) - لبنان (4 لاعبين) - مالطا (لاعب واحد) - باكستان (4 لاعبين) - فلسطين (لاعبان) - السعودية (16 لاعب) - اليمن (لاعب واحد) - سوريا (5 لاعبين) - مصر (13 لاعب).

