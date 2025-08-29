مدير مستشفى أبو الريش: الألبان الصناعية المصرح بها من الصحة كلها "آمنة"

أكد الدكتور شريف الأنواري أستاذ طب الأطفال بكلية طب قصر العيني، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة أن كل الألبان الصناعية المصرح بها من وزارة الصحة أو هيئات عالمية (FDA/EMA) يعتبر آمن، لافتا إلى أنه ليس هناك نوع أذكى أو أقوى من الآخر، لكن بعض الأنواع بها إضافات مفيدة.

و كشف الأنواري عن طريقة اختيار نوع اللبن الصناعي المناسب لكل طفل.

د. شريف الانواري خلال المؤتمر

وقال خلال المؤتمر الدولي الخامس لطب الأطفال، بحضور ومشاركة أساتذة طب الأطفال بالجامعات المصرية إن الرضاعة الطبيعية هي الأفضل للطفل خلال أول 6 أشهر بدون أي إضافات (حليب صناعي أو طعام)، وأن اللبن الصناعي هو بديل أو مكمل إذا كانت هناك دواع طبية أو مشكلة.

حالات إدخال اللبن الصناعي للأطفال

وحدد الأنواري الحالات التي تستوجب إدخال لبن صناعي للأطفال ومنها، وجود صعوبة صحية عند الأم تمنعها من الرضاعة، أو أن اللبن الطبيعي للأم غير كافي رغم كل المحاولات، أو أن الطفل لا يزيد وزنه بمتابعة الطبيب، بالإضافة إلى بعض الحالات المرضية النادرة عند الطفل مثل الجلاكتوسيميا.

طريقة اختيار نوع اللبن الصناعي المناسب للأطفال

وأكد مدير مستشفى أبو الريش المنيرة للأطفال، أن معظم الأنواع المعتمدة في الأسواق للألبان الصناعية آمنة وقريبة من بعضها لكن الفروق بينها تتمثل في التركيبة الأساسية، فمعظم الألبان مكونة من بروتين حليب البقر معدل لكي يكون أسهل للهضم، والإضافات حيث إن هناك أنواع تضيف DHA, ARA, أوميجا 3، بروبيوتيك أو حديد.

وأكمل أن الطفل إذا كان يعاني من إمساك أو مغص شديد فمن الوارد أن يغير الطبيب نوع اللبن لنوع آخر مخصص للهضم، أو وجود حساسية من بروتين لبن البقر، أو يعاني من ارتجاع شديد.

نصائح هامة عند إدخال اللبن الصناعي للأطفال

وأشار الأنواري إلى مجموعة من النصائح الهامة عند استخدام اللبن الصناعي للأطفال، ومنها الالتزام بعمر الطفل (Stage 1 من الولادة – 6 شهور، Stage 2 من 6–12 شهر… إلخ)، وان يتم التحضير بطريقة صحيحة ونظيفة، وأن تستمر الأم في استخدام نفس النوع حتى إذا لم يتقبله الطفل، لافتا إلى أن تغيير نوع اللبن يكون في حالة ظهور مشكلة فقط.

بالإضافة لذلك، يجب أن يتم اختيار نوع اللبن الصناعي حسب عمر الطفل وحالته الصحية، ويفضل أن يكون تحت إشراف طبيب الأطفال.

