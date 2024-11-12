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محافظة أسيوط تضع آلية لتخزين نواتج ورشة إصلاح السيارات

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد ورشة إصلاح السيارات، فيتو

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، شركة أسيوط لإصلاح السيارات التابعة للمحافظة لمتابعة سير العمل وبحث سبل الإستغلال الأمثل لإمكانات الشركة كونها أحد المشروعات الإقتصادية الهامة التابعة للمحافظة موجهًا بعمل آلية لتخزين نواتج الورشة.

رافقه خلال الجولة المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، ويسري كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس أحمد محمد على مشرف الورشة.

محافظ أسيوط يتفقد شركة إصلاح السيارات التابعة للمحافظة 

 

وتفقد محافظ أسيوط، شركة أسيوط لإصلاح السيارات التابعة للمحافظة بكافة أقسامها وورش الميكانيكا والإصلاح، وورشة الآلات وتشمل مخارط للطنابير والحديد ومنشار كهربائي واستمع إلى شرح عن آلية العمل بمختلف الأقسام كما تفقد السيارات والمعدات التي يتم إصلاحها بمختلف أنواعها موجهًا بسرعة إنجاز الأعمال لتحقيق أقصى استفادة وأعلى عائد منها كما شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد وتطوير الأداء لتعظيم الإستفادة وتنمية الموارد الذاتية للمشروع.

آلية لتخزين نواتج الورشة من قطع الغيار المخردة والمتكهنة 

 

ووجه المحافظ، بعمل آلية لتخزين نواتج الورشة من قطع الغيار المخردة والمتكهنة والتالفة وغير المستغلة في مكان واحد تمهيدًا لتجميعها وفرزها في مكان واحد لحسن التصرف والاستغلال الأمثل للخردة.

محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة وإصلاح السيارات المعطلة داخل الجراجات

محافظ أسيوط يتفقد اصطفاف 60 سيارة ومركبة بعد رفع كفائتها (فيديو وصور)

 

يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي يقوم بها محافظ أسيوط لمتابعة كافة المشروعات التابعة للمحافظة للعمل على دفع عجلة الإنتاج والتعرف على المعوقات التي تواجه تلك المشروعات والعمل على حلها.

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